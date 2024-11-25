ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

樂天桃猿啦啦隊應援女孩巫苡萱，近日傳出因年紀大，不跳了。

圖文／鏡週刊

中華職棒樂天桃猿啦啦隊女孩們近日陸續與球團簽訂年度新合約，本刊掌握獨家消息，元老級的女孩巫苡萱不想再跳，但仍會待在球團並接下樂天女孩團長一職；會做出這樣的決定，是因巫苡萱覺得自己年紀太大，跳不動了。

2016年，巫苡萱加入職棒啦啦隊女孩，今年邁入第9年，雖是樂天桃猿啦啦隊的核心人物，卻也是球團第二高齡的女孩，年紀只比凱莉絲小1歲。除了年紀因素不想再跳，38歲的巫苡萱主持《天才衝衝衝》加上業配、商演，忙到連休息時間都沒有，今年更是幾乎看不到她上場應援的畫面，這也是她不想再跳的原因。

除了球隊工作外，巫苡萱（左2）因演藝工作忙碌，忙到沒時間休息。左起為馬力歐、籃籃與徐乃麟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除了球隊工作外，巫苡萱（左2）因演藝工作忙碌，忙到沒時間休息。左起為馬力歐、籃籃與徐乃麟。

接新任務　帶全場氣氛

知情人士透露，團長這個職務就是得在球場上吶喊，雖然不用像其他女孩在場邊跳應援舞，但要帶動全場一起呼喊，所以聲線與氣勢相當重要。中華職棒成立以來，各球隊的團長職務都是由男生負責，直到4年前，樂天桃猿球隊為了讓球迷們有耳目一新的感受，才改為女生擔任團長，當時由外型甜美的Rina（謝艾娜）負責。

今年10月，巫苡萱才穿上廚師服現身樂天桃猿對統一獅大戰。（翻攝自巫苡萱臉書）

▲今年10月，巫苡萱才穿上廚師服現身樂天桃猿對統一獅大戰。（翻攝自巫苡萱臉書）

樂天桃猿球隊是中華職棒第一支導入女性應援團長的球隊，任期4年的Rina將在今年底卸任，剛好巫苡萱因為年齡問題，不想再上場跳應援舞，就決定由她接任團長一職。去年樂天女孩曾因啦啦隊成員平均年齡高居中華職棒首位，引發熱議；網友稱23位女孩裡，多達9位年齡超過30歲，不僅被酸是「阿姨團」，還有人向球團要求，女孩們超過30歲就該強制退役。

38歲的巫苡萱為樂天桃猿裡第二高齡的應援女孩。（翻攝自巫苡萱臉書）

▲38歲的巫苡萱為樂天桃猿裡第二高齡的應援女孩。（翻攝自巫苡萱臉書）

苦惱房事　尋覓落腳處

當時球隊出面強調，啦啦隊女孩沒有年齡限制，但不諱言女孩們會因職涯發展因素轉職，希望外界對女孩們的年紀要求，不要太嚴苛。

巫苡萱雖然資深，但一直深受球迷喜愛，今年9月受邀到美國舊金山，出席舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人舉辦的「台灣日」時，就被粉絲認出並團團包圍要求合照，當場變成小型粉絲見面會，也讓她開心不已。不過巫苡萱最近工作和私事兩頭忙，原本的房子不能續租，新屋還要1、2年才能交屋，因此近日忙著找落腳處，年底以前得搬家。

2019年時巫苡萱（右）為LamiGirls隊長，與團員Yuri（左）感情深厚。

▲2019年時巫苡萱（右）為LamiGirls隊長，與團員Yuri（左）感情深厚。


更多鏡週刊報導
【跳進新跑道】啦啦隊女孩組女團！衰遇唱片公司解散　星夢幻滅回歸討生活
【獨家】【帶貨印鈔機】保健品曾創熱銷　吳宗憲告別東森跳槽momo
【獨家】【跟粉絲淘金】直播喊窮要抖內　法拉利姐遭爆捧現金買房

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 巫苡萱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 詹懷雲脱了！演潛水教練狂露「巧克力腹肌」　新作白色情人節上檔
  2. 專訪／韓瑜感情空窗認了「女生也可以」　拍戲躲房間3天看BL小說
  3. 樂天女孩挺台「拿冰砸日本國旗」遭炎上！　球團發聲還原真相
  4. 周湯豪報比數「中華隊4比0」　小巨蛋下台後虧：導播沒在看我演出！
  5. 陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳
  6. 台灣隊奪下12強冠軍！　樂天女孩筠熹「爆哭失態」：一直相信會贏
  7. 台灣4比0完封日本！SJ利特緊盯棒球賽事　同步直播恭喜：哇，台灣贏了
  8. 陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板
  9. 燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮
  10. YTR大蛇丸最強預言者！買運彩「精準命中4比0」　好友傻眼：預言之子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366