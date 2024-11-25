巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

圖文／鏡週刊

中華職棒樂天桃猿啦啦隊女孩們近日陸續與球團簽訂年度新合約，本刊掌握獨家消息，元老級的女孩巫苡萱不想再跳，但仍會待在球團並接下樂天女孩團長一職；會做出這樣的決定，是因巫苡萱覺得自己年紀太大，跳不動了。

2016年，巫苡萱加入職棒啦啦隊女孩，今年邁入第9年，雖是樂天桃猿啦啦隊的核心人物，卻也是球團第二高齡的女孩，年紀只比凱莉絲小1歲。除了年紀因素不想再跳，38歲的巫苡萱主持《天才衝衝衝》加上業配、商演，忙到連休息時間都沒有，今年更是幾乎看不到她上場應援的畫面，這也是她不想再跳的原因。

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▲除了球隊工作外，巫苡萱（左2）因演藝工作忙碌，忙到沒時間休息。左起為馬力歐、籃籃與徐乃麟。

接新任務 帶全場氣氛

知情人士透露，團長這個職務就是得在球場上吶喊，雖然不用像其他女孩在場邊跳應援舞，但要帶動全場一起呼喊，所以聲線與氣勢相當重要。中華職棒成立以來，各球隊的團長職務都是由男生負責，直到4年前，樂天桃猿球隊為了讓球迷們有耳目一新的感受，才改為女生擔任團長，當時由外型甜美的Rina（謝艾娜）負責。

▲今年10月，巫苡萱才穿上廚師服現身樂天桃猿對統一獅大戰。（翻攝自巫苡萱臉書）

樂天桃猿球隊是中華職棒第一支導入女性應援團長的球隊，任期4年的Rina將在今年底卸任，剛好巫苡萱因為年齡問題，不想再上場跳應援舞，就決定由她接任團長一職。去年樂天女孩曾因啦啦隊成員平均年齡高居中華職棒首位，引發熱議；網友稱23位女孩裡，多達9位年齡超過30歲，不僅被酸是「阿姨團」，還有人向球團要求，女孩們超過30歲就該強制退役。

▲38歲的巫苡萱為樂天桃猿裡第二高齡的應援女孩。（翻攝自巫苡萱臉書）

苦惱房事 尋覓落腳處

當時球隊出面強調，啦啦隊女孩沒有年齡限制，但不諱言女孩們會因職涯發展因素轉職，希望外界對女孩們的年紀要求，不要太嚴苛。

巫苡萱雖然資深，但一直深受球迷喜愛，今年9月受邀到美國舊金山，出席舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人舉辦的「台灣日」時，就被粉絲認出並團團包圍要求合照，當場變成小型粉絲見面會，也讓她開心不已。不過巫苡萱最近工作和私事兩頭忙，原本的房子不能續租，新屋還要1、2年才能交屋，因此近日忙著找落腳處，年底以前得搬家。

▲2019年時巫苡萱（右）為LamiGirls隊長，與團員Yuri（左）感情深厚。



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