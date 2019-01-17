梧桐妹10年前後「差超多」！　對比照曝光…網驚：以為咘咘長大了

記者潘慧中／綜合報導

13歲的梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，隨著2個妹妹咘咘、Bo妞的誕生，不時會在Instagram分享生活點滴。她近日跟隨流行曬出10年前後對比照，幾乎沒有太大變化，長大後頂多戴了一副眼鏡，被粉絲笑讚：「越大越像咘咘，以為咘咘長大了！」

▲▼梧桐妹PO出10年前後對比照。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中，可以看到10年前的梧桐妹綁著可愛的公主頭，露出超萌紅撲撲的肉肉臉頰，淺淺一笑讓眼睛快要瞇成一條線，身穿粉紅色上衣入鏡，宛如童話世界裡的小公主，萌翻一票粉絲。

▲梧桐妹和咘咘一樣都是大眼美女。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



10年後的梧桐妹留了及眉瀏海，臉頰仍有滿滿的膠原蛋白，眉型和眼型幾乎沒變，戴上眼鏡多了書卷氣息，穿衣風格也有所突破，身穿灰色上衣小露香肩，連自己看了也直呼：「哇哈哈差超多！小時候比較可愛。」

▲梧桐妹小時候和咘咘根本長得一模一樣！（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



事實上，賈靜雯曾翻出梧桐妹的童年照，並和咘咘的照片擺在一起，可以看見她們頭髮都往右邊綁起，露出精緻五官，同樣擁有水汪汪又圓滾滾的大眼睛，就連小巧的鼻子弧度和眉毛角度都有99％相似，這讓身為媽媽的她驚呼：「穿越時空的神相似…Angel姐&咘姐，相差10年的緣分～。」連修杰楷看到也感到不可思議，「咘咘？angle（Angel）？有點錯亂了。」

梧桐妹IG全文：

2009 vs 2019

哇哈哈差超多

小時候比較可愛

你們現在跟以前有差別嗎？

#tenyearschallenge