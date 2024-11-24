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NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團NewJeans捲入其製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂的紛爭，成員們都表態力挺閔熙珍，更向公司發出最後通牒，傳出可能解除與ADOR的專屬合約，而她們的解約條件及需支付違約金也受到關注。有韓媒24日報導閔熙珍和董事們已經針對違約金進行討論，最高金額恐超過6000億韓幣。

▲▼NewJeans天價解約金數字曝光。（圖／翻攝自X／NewJeans_ADOR）

▲NewJeans被猜可能會隨閔熙珍出走HYBE。（圖／翻攝自X／NewJeans_ADOR）

據《朝鮮日報》報導，閔熙珍近日與身邊被認為是ADOR前副代表的兩名人士，透過通訊軟體討論了NewJeans的違約金。在聊天紀錄中，副代表A表示：「以每位成員每月平均收入2億韓幣（約台幣500萬元）計算，假設解約時間設在6月底，剩餘期限為62個月，每人需支付的解約金約為124億韓幣（約台幣3.1億元），五名成員總計為620億韓幣（約台幣15.7億元）。」對此，閔熙珍回應說：「NewJeans？不會很多耶。」

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▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

▲閔熙珍日前宣佈與HYBE解約。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

不過，副代表B則認為應該按每人每月至少20億韓幣（約台幣5000萬元）的收入來計算。對此，副代表A補充說：「我是根據結算金計算的，如果按銷售額計算，每人可能達到15億至20億韓幣，（全體違約金）即4500億（約台幣114億元）至6200億韓幣（約台幣157億）。」此外，副代表A還表示：「無論如何，成員退出對我們來說損失太大了，過去的專輯都得帶走，品牌合約等都在ADOR手上。」

根據公平交易委員會所制訂的標準合約規定，違約金通常按前1至2年平均月收入計算，乘以剩餘的合約年數。娛樂領域的律師估計，ADOR去年營收超過韓幣1100億元（約台幣27.5億元），合約剩下大約5年，「如果NewJeans能夠證明合約違反是公司責任，則可免除違約金及賠償義務。」然而，若證據不足，NewJeans可能需支付違約金，甚至放棄知識產權（IP），以新藝人身份重新出發。

▲▼閔熙珍。（圖／路透社）

▲閔熙珍和HYBE的鬥爭備受關注。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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