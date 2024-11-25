謝和弦把妹情歌壓箱寶問世！　高中情人是她⋯大方公布實名

記者吳睿慈／台北報導

歌手謝和弦推出新專輯《扣人心弦-下》，全新主打〈只欠一句我愛你〉充滿浪漫情意，深情歌詞更成今年最佳「告白」情歌，字裡行間洋溢著青春悸動，其實是他在高中時期為了暗戀對象「子倩」而寫下的情歌，擅長用情歌打動人的他巧妙運用諧音梗「子倩」與「只欠」，成就了這首純愛情歌，高中情人本名意外曝光。

▲謝和弦推出把妹情歌〈只欠一句我愛你〉，愛妻聽了超愛。（圖／馬槽音樂提供）

〈只欠一句我愛你〉以高中暗戀對象作為範本所寫，他笑說：「高中時因為剛學會用吉他創作寫歌，於是第一個就是想寫歌送給喜歡的人！」沒想到這首高中時期的「把妹」情歌蘊藏的純愛精神竟讓妻子陳緗妮聽了中毒，建議他把這首陳年壓箱寶收錄在新專輯中。

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▲謝和弦〈只欠一句我愛你〉以高中情人為範本，大方公布女方實名。（圖／馬槽音樂提供）

謝和弦感動直呼：「老婆懂我的『浪漫』！雖然說是寫給高中暗戀的人，但歌詞中的『我愛你』是唱給她跟女兒聽的。」他更坦言私底下是個不吝嗇說「愛」的人，「我其實在家很愛跟我們家三個女人講『我愛你』三個字，這好像也是我們家庭最重要的小事！」

〈只欠一句我愛你〉除了記載著高中初戀悸動外，更成謝和弦創作生涯的第一首賣出的「處男作」，原來這首歌在高中時期寫出的感動情歌，是謝和弦人生第一首詞曲一起賣出去的歌，當初還被當時的雙棲男神唐禹哲收錄在新專輯中，相隔多年後趁著自己再發情歌專輯，謝和弦決定把這首扣式情歌「處男作」收錄在裡面。

▲▼謝和弦〈只欠一句我愛你〉找來鄔又曦、成晞參與演出。（圖／馬槽音樂提供）



謝和弦透露當初因與唐禹哲拍攝《終極一班》而相識，也曾當過一陣子的室友，「他(唐禹哲)常聽我在房間彈彈唱唱，偶然間聽到這首DEMO，才跟我邀歌。」提及自己人生第一首賣出去的歌收入如何？如何拿來運用？謝和弦笑說：「我走務實派路線！把版稅存下來，很務實地繳了很多月份的房租！」〈只欠一句我愛你〉MV於25日晚上8點將於馬槽音樂全球首播。