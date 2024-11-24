直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

記者吳睿慈／台北報導

歌手周湯豪24日再度狂歡台北小巨蛋，揭開「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會第二天，他砸下重金訂製15米高銀色未來工業櫥窗、銀色造型燈箱，以及貫穿全場觀眾席的升降燈光結構，天地近2000片LED、632顆燈、15台雷射，百萬道迷幻光束，他將小巨蛋打造成大型伸展台，一下又變成夜店，而他向來很少對外表達情緒，卻在唱到〈 Thx for the love〉默默拭淚，展露感性一面。

▲周湯豪24日小巨蛋演唱會，進行到尾聲，中華隊剛好打出全壘打，他即時轉播比數。（圖／記者周宸亘攝）



周湯豪連續在小巨蛋開唱，演唱會第二天天后媽媽比莉在安可時，穿著一身銀色的運動裝前衛上台，驚喜帶來歌曲〈比莉卡厲害〉，她高齡72歲，但動作還是很靈活，就連歌聲都活力滿分，全場尖叫聲掀頂，接著，周湯豪從舞台後方出現，兩人帶來歌曲〈什麼都不必說〉，氣氛炸裂。

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▲比莉為了兒子站台，笑虧「有人不給多唱，因為我比他紅」。（圖／記者周宸亘攝）



比莉為了兒子站台，她幽默笑虧：「有人不給多唱，因為我比他紅，我真的很感動，我怎麼會這麼厲害，你們知道我幾歲嗎？」她大喊：「我70歲！」看著兒子周湯豪再度站上小巨蛋，她感性表示「我很感動，你辛苦這幾個月，我一直陪你。」語畢，她趁勢邀歌，「我是你的鐵粉，趕快幫我寫歌，他（周湯豪）都沒有時間幫我寫歌。」

▲周湯豪小巨蛋演唱會氣氛超嗨。（圖／記者周宸亘攝）



周湯豪接著說，「我幫我媽媽拍MV、寫歌，跟媽媽一起站在小巨蛋，這是我一個人才能有的人生經歷，超酷！這地球上沒有人比我跟我媽一樣這麼酷的母子了！」送完媽媽下台後，他繼續狂歡帶來〈我做的是愛不是夢〉，他安可下台後意猶未盡，接著二安重新站回舞台。

▲周湯豪演唱會時剛好台、日棒球賽開打。（圖／記者周宸亘攝）



巧的是，他在二安時唱著〈Turn up〉，台日棒球賽剛好全壘打，他即時轉播說出：「中華隊全壘打1比零現在，所以小巨蛋，你們知道要幹嘛了吧」，他跳下台與搖滾區觀眾擊掌，接著演唱會期間中華隊趁勝追擊比數4比0，他再度轉播「中華隊4比0」，全場更高漲，演唱會在一片超嗨的氣氛下結束。