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五月天最強繼承人！冠佑18歲女兒長大了　粉絲為她搶票一現身全場驚艷

記者吳睿慈／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海站於24日與歌迷完成11場上海體育場搖滾萬歲的歷史性一刻，冠佑女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，帶著創作初登台，一站上大舞台全場歌迷尖叫鼓掌，繼承爸爸衣缽的她，雖然初舞台卻絲毫不緊張。

▲▼五月天最強繼承人！冠佑18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤長大了　五迷為她搶票一現身全場嗨炸。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天上海開唱，冠佑18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

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▲▼五月天上海開唱，冠佑18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

「小玫瑰」劉芯妤擔任上海最終場的開場嘉賓，消息一出引發搶票大戰，不少人都想見證她的初舞台。24日她帶著創作〈微笑說再見〉、〈瞬間〉、〈So Far Away〉初登台，感謝歌迷在她1歲生日時，透過爸爸的手機為她慶生，成為最幸福小嬰兒，她說：「17年前你們為我唱〈生日快樂歌〉，17年後我為你們唱歌。」

劉芯妤個人的初舞台，完全不緊張，表現亮眼，反倒是在台下觀看的父母冠佑和王行芝比她緊張，爸爸冠佑也送上一段最真摯的祝福，「謝謝妳來到這世界，謝謝妳的乖巧貼心及善良，謝謝妳是我的女兒，瞬間，妳己經18歲成年了，勇敢的往妳的夢想前進吧！」感動全場。

▲▼五月天最強繼承人！冠佑18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤長大了　五迷為她搶票一現身全場嗨炸。（圖／相信音樂提供）

▲五月天開唱嗨翻上海。（圖／相信音樂提供）

上海演唱會來到第11場，五月天一開場的〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈乾杯〉的大合唱與尖叫，將全場氣氛推向最高點，石頭說：「今天一上台耳朵都聾了！你們很大聲，今天是最後一天，五月天不會保留體力！」而他不太敢出門逛逛就是為了這11場養足體力備戰，雖然在上海待了很長的期間，卻沒吃到什麼上海的美食，希望下回有機會再走走看看。

連兩週11場演出，怪獸透露今滑起手機翻到第一天的照片，衣服從無袖穿到長袖，有種恍如隔世的感覺，很感謝歌迷半個月來的照顧，以及爆棚熱情。瑪莎也用他一貫地熱情嘶喊方式和打招呼，冠佑則深感時間過得很快，二星期一下就過了，希望下次可再待更長的時間。

▲▼五月天最強繼承人！冠佑18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤長大了　五迷為她搶票一現身全場嗨炸。（圖／相信音樂提供）

▲五月天完成上海站一連11場演唱會紀錄。（圖／相信音樂提供）

五月天出道至今發行過上百首歌，阿信說：「在五月天音樂裡保留你最初青春，收集你最精彩的人生，五月天一首一首的歌何嘗不是無價的時光機。」因此點歌環節就是想讓歌迷聽到自己心中的「五月天」，卻也像是出考題考五月天，這回〈左鍵〉、〈不見不散〉、〈闖〉、〈啾啾啾〉等很少出現在演唱會歌單裡的歌全都解鎖，也讓接下來桃園場和新加坡場的歌迷準備使出渾身解數考考五月天。

▲▼五月天最強繼承人！冠佑18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤長大了　五迷為她搶票一現身全場嗨炸。（圖／相信音樂提供）

▲五月天接下來還有很多巡演。（圖／相信音樂提供）

另外，五月天將再帶著「天外有天時光機」前行，下一站《回到那一天》桃園新年特別版2024年12月28、29、31日到2025年01月01、04、05日；新加坡・環場狂歡版2025年1月11、12 日；明年也將前往回憶之城2月22日雪梨、3月29日拉斯維加斯。更多相關訊息，請密切關注五月天，相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

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