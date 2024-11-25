峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

記者張筱涵／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，創下台灣棒球史上首次成棒世界級賽事（非分齡）奪冠紀錄。這趟各球隊的應援團和啦啦隊都親自到現場助陣，峮峮因工作關係先行回台，但心心念念比賽並且「1」表示信心，在現場的籃籃見證奪冠後更是激動不已，李多慧也比大愛心慶祝。

▲世界12強棒球賽應援團。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）



峮峮這次也有親自飛到日本替中華隊加油，可惜在冠軍賽時因工作先行返台，但她不忘應援，特別發文說「交給在日本的大家，今天就一起拿下」，並放上比著1的手勢符號；更把握機會在工作現場透過筆電看轉播，後續又看電視關注，開心拍下中華隊開心慶祝的模樣並放上冠軍獎盃和1的符號。

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▲峮峮因工作關係先回台。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

籃籃則在親自見證中華隊奪冠後，在Instagram興奮分享感動心情：「我的天啊啊啊啊啊啊啊！願望成真，中華隊拿下冠軍，我們真的做到了，無法言語的感動。」回想在東京巨蛋應援的時刻，每當球員們打出安打或是發動攻勢時，她都會起雞皮疙瘩，甚至眼角泛淚。

因為籃籃深知球員們為了這一天付出了多少努力，並感到非常開心和榮幸能夠參與這次的12強賽事。留言區中也湧入了一票啦啦隊員留言，李多慧留下5個大愛心符號，李恩菲、熊霓、高曼容和筱晴也都非常感動。

▲籃籃貼文下有許多啦啦隊員都非常感動。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）