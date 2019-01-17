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2個月前才說想婚…大元試婚紗被拍！　員工驚問：真要結婚了嗎

記者潘慧中／綜合報導

大元（林盈臻）為女團Popu Lady的一員，甜美笑容擄獲不少粉絲，不時會和粉絲分享生活近況的她，16日突然在社群網站曬出穿婚服的美照，前凸後翹的好身材一覽無遺，引來不少網友激動歡呼：「可以嫁了！」

▲▼大元試婚紗被拍！（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元試穿婚服。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

照片中，可以看到大元放下及胸長髮，及眉瀏海襯托出巴掌臉，身穿繽紛印花禮服，心型領口的設計得體又不會過於曝露，露出漂亮的肩頸線條，藍色綁帶繫出纖細腰身，紗裙下襬增添浪漫氛圍，難得展現小女人的一面。

▲▼大元試婚紗被拍！（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元害羞遮臉。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

之所以會穿上這件禮服，大元透露當天是去陪好姊妹試穿婚服，到最後不只開始挑選禮服，甚至還麻煩工作人員幫忙試穿，結果被問是否要結婚了，她只能尷尬笑說：「我只是想試試。」

▲▼大元試婚紗被拍！（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲▼大元不久前才為戲披婚紗。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲▼大元試婚紗被拍！（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元忍不住笑嘲自己是「非常有事的伴娘」，拍戲穿婚紗不過癮，私底下繼續穿，「還霸佔了姐妹試婚紗的時間，謝謝姐妹的容忍。」原來她這次在閨蜜婚禮中身負重大任務，讓粉絲相當期待她日後的伴娘服。事實上，她2個月前為了戲劇作品披婚紗時曾透露：「戲外想婚，戲中來圓夢。」待嫁女兒心意外釣出一票粉絲在留言穿求婚。

大元IG全文：

陪姐妹去試結婚禮服試到後面自己挑起來還麻煩員工試穿然後被問是你要結婚了嗎 我尷尬回應.........我只是想試試
#非常有事的伴娘
#戲裡穿婚紗還不夠
#私下又穿
#還霸佔了姐妹試婚紗的時間
#謝謝姐妹的容忍

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