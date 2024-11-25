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金馬61「撞到12強」收視出爐！　最高點落在頒電影歌曲...吸61萬人觀看

記者孟育民／台北報導

第61屆金馬獎於台北流行音樂中心舉辦，在23日順利落幕，收視率今天出爐，總收視人口達732萬人，典禮最高收視落在王若琳、陳虹任榮獲「最佳原創電影歌曲 」並致感言，收視2.82 （收視人口 613,000 ）；星光大道是由黃宣奪冠，收視1.08。不過今年疑似撞到世界12強棒球賽，相較去年總收視人口1044萬人、最高收視4.37，明顯黯淡了一點。

▲▼第61屆金馬獎，《鬼才之道》〈鬼才出道〉王若琳。（圖／金馬執委會提供）

▲王若琳、陳虹任榮獲「最佳原創電影歌曲 」。（圖／金馬執委會提供）

金馬頒獎典禮由台視轉播，收視今天出爐，頒獎典禮冠軍是王若琳、陳虹任榮獲「最佳原創電影歌曲 」並致感言，達2.82 (收視人口 613,000 )，而後則是《A 面:我的一天》榮獲「最佳劇情短片」、福多瑪榮獲「最佳原創電影音樂」，位列第二、三名。

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▲▼金馬獎收視出爐。（圖／台視提供）

▲▼金馬獎圓滿落幕，收視出爐。（圖／台視提供）

▲▼金馬獎收視出爐。（圖／台視提供）

本屆金馬其實星光熠熠，包刮吳君如、許光漢、關繼威、阿部寬、張艾嘉等人都共襄盛舉，但阿部寬、張艾嘉頒發「最佳導演」手視只落在第四名，而正在當兵的許光漢驚喜以頒獎嘉賓現身典禮，整個人狀態絕佳，帥度絲毫未減，更和吳君如共同頒發「原著劇本及改編劇本」，台上兩人一搭一唱，更借位激吻話題十足，卻沒在榜上相當可惜。

▲▼第61屆金馬獎，頒獎嘉賓許光漢（左）、吳君如（右）。（圖／金馬執委會提供）

▲▼許光漢、吳君如共同頒獎。（圖／金馬執委會提供）

▲許光漢、吳君如

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金馬獎, 收視, 金馬61, 12強, 棒球, 許光漢, 吳君如

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