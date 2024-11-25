ZB1合作舞台取消！　NewJeans「謝絕原因」獲讚：顧全大局

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans在「2024 KGMA（韓國大眾音樂大獎）」期間，因母公司HYBE的內部文件爭議，決定放棄原計劃的與ZEROBASEONE（ZB1）合作舞台。

▲NewJeans謝絕進行ZB1合作舞台。（圖／翻攝自Instagram／ZB1、NewJeans）



據韓媒《日刊體育》報導，NewJeans因HYBE內部文件《音樂產業報告》中涉及對ZEROBASEONE成員外貌的貶低性言論，考慮到合作表演可能對ZEROBASEONE帶來負面影響，最終選擇取消合作舞台。文件中不當描述引發巨大爭議，而NewJeans此舉被視為顧全大局之舉。

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2024 KGMA在16、17日舉行，有東方神起、ATEEZ和aespa等熱門團體參與。NewJeans當晚榮獲「2024 Grand Artist」大獎，在致詞中提及團體面臨的挑戰：「過去兩年我們經歷了很多愉快的事，但也面對不少徹夜討論的難題，雖然不確定我們會以NewJeans的身份走到何時，但與粉絲Bunnies的羈絆絕不會被打破，我們會團結到底。」

NewJeans於13日向經紀公司ADOR發出內容證明，要求其在14日寬限期內糾正違約事項，否則將終止合約，目前已進入寬限期第12天，距期限僅剩2天。此前NewJeans要求前代表閔熙珍回歸，但隨著其於20日辭去內部董事職務，回歸無望，ADOR將如何回應NewJeans的要求成為焦點。