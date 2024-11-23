小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

記者孟育民／台北報導

女星王瀅是「哈林」庾澄慶的外甥女，2010年與南國建設小開楊立傑結婚，婚後育有3女，生活幸福美滿，近期復出回歸演藝圈。她錄製《小姐不熙娣》公開自己的廢物收藏，一字排開全部都是精品小包，其中一個特別裝戒指的小包包，一查居然要價20萬，令眾人超傻眼，不料下秒繩子居被小S弄斷，讓她嚇到臉都僵了。

▲小S弄壞王瀅包包，嚇到臉歪掉。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

王瀅展示自己的廢物收藏，其中一個小到只能放戒指的包包，令眾人匪夷所思，價格更高達20萬，她透露此包包是朋友送的，「因為有一次我去洗手間，我就把戒指拿下來，因為要噴消毒，後來戒指就忘了拿走不見了，後來朋友就送我了這個，說以後洗手就可以把戒指放進去，戒指就不會掉。」小S當場翻白眼說：「現在想殺她的人可以來這邊排隊。」

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▲▼王瀅一個放戒指的包包要價20萬。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

沒想到說著說著，包包小S拿在手上繩子居然當場斷掉，繩子上的珠珠更直接掉在攝影棚，嚇到小S臉都僵了，立馬想推卸責任，王瀅則大方說沒關係，出來緩頰表示：「我很久沒拿出來了，還好啦，他們家的東西可以隨時修。」不過畫面播出後，掀起不少討論。

▲▼王瀅包包斷掉。（圖／翻攝自小姐不熙娣）