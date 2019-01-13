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郭書瑤「公主婚紗照」曝光！蕾絲雕花封胸　釣出求婚海：嫁給我吧

記者李玟儀／綜合報導

藝人郭書瑤在事業上發展順遂，成功轉型為演員，在愛情方面和小6歲的以綸擦出愛火，卻在2018年10月時卻因為IG上的一句「學會放手」被誤會情變，她事後滅火：「沒有別的意思！」要粉絲放心。12日她分享身穿白紗的美照，強大的氣場讓粉絲跪倒裙下，狂讚：「妳是我心中的王！」

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲郭書瑤愛情、事業兩得意。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

郭書瑤為雜誌披上白紗，相較於一般婚紗照都是走浪漫、唯美的小女人風格，她則是走女王風，深V禮服，胸前是蕾絲雕花設計，頸上的項鍊奢華卻不浮誇，大波浪捲髮增添一些柔美氣質。

在橄欖綠的布幕前，郭書瑤坐在黑色、金邊的單人沙發上，一手自然地擺在椅子扶手上，禮服白紗裙襬垂下，公主、女王氣場全開，彷彿是一張皇室成員的單人照，迷離的眼神電得粉絲俯首稱臣：「妳是我心中的王。」更有粉絲湧入留言求婚：「嫁給我吧！」

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲▼郭書瑤婚紗照太美，引出網友留言求婚。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

郭書瑤近年的成績單亮眼，在2018年接下6個代言，收入破千萬，演出《通靈少女》獲得好評，續集也順利殺青，在愛情方面雖然一度傳出動盪消息，但她絲毫不避諱提起對方，去年年底坦言雙方已經3個月沒見面，平時只靠視訊聯絡，被問到會不會怕感情因此生變？她倒是老神在在地說之後計畫去大陸找男友約會。

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關鍵字

郭書瑤, 瑤瑤, 以綸, 婚紗

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