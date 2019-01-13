「訂房先生」真實身分曝光！威廉王子學弟　擊敗8萬人演《變形4》

娛樂中心／綜合報導

大家應該都有看過訂房廣告，廣告台詞「你有在網路上訂過飯店嗎」超級洗腦，廣告中的男主角，簡單的T恤搭西裝外套，休閒中又帶點正式，整體給人清爽、斯文的感覺。現在他的真實身分曝光了，這位「Mr.Trivago」是演員兼私人健身教練。

▲洗腦廣告「訂房先生」李沛勳。（圖／翻攝自李沛勳臉書）

廣告男主角叫做李沛勳，今年35歲，相較於廣告裡的文質彬彬，私下的他性格更像活潑、愛鬧的鄰家大男孩。據《三立新聞》報導，他平時當健身教練，多數時間穿著運動服裝、球鞋、戴眼鏡，因此幾乎沒有人認出他來，就算朋友向旁人介紹他是廣告男主角，別人也不太相信，直到他說出廣告台詞。

▲李沛勳平時是個健身教練。（圖／翻攝自李沛勳臉書）

除了拍廣告、當健身教練之外，李沛勳還有個特別的經歷，他曾經打敗8萬多人，獲得電影《變形金剛4》裡的小角色，雖然沒台詞也很難被記住，但能夠在知名電影裡尬一角，是很多明星也不見得有的機會。除此之外，他還是威廉王子的學弟，於英國聖安德魯斯大學取得碩士學位，各種經歷讓他就像偶像劇中會出現的「高富帥」男主角。

▲李沛勳與導演麥可貝。（圖／翻攝自李沛勳臉書）

但李沛勳否認家境富有，「我現在還在努力幫家裡還貸款。」至於帥這部分，他沒有正面評價自己，只笑稱廣告播出後也沒有走紅，連IG都只有3千多人追蹤，那難道沒有試著更積極地朝演藝圈發展嗎？他認為現在有機會演些配角已經很滿足，畢竟還有健身課要兼顧，希望對學生負責，但也不忘喊話：「可以找我演配角喔！只要演配角我就很開心！」