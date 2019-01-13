小玉被問「有人說你像喜德嗎？」　下秒突收告白..罕見害羞了！

記者李玟儀／綜合報導

人氣YouTuber小玉挑戰大胃王千千慘敗後，不怕死再挑戰另一位大胃王路路（LULU），這次挑戰項目改成他最愛的「茶葉蛋」，賽前他自信滿滿嗆聲要打敗路路，結果沒想到劇情神展開。

▲小玉PK大胃王路路。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

小玉將100顆茶葉蛋分裝在2個大盤子，比賽看誰能先吃完眼前堆成小山的茶葉蛋，在開賽前路路加點一瓶家庭號的可樂當飲料，讓他一度有點小慌張。正式開賽後，當路路已經吃掉7顆，他還停留在剛吃完第2顆，兩人差距從此時逐漸拉開。

▲被擊敗的小玉。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

不管小玉用各種垃圾話突襲，路路邊聽邊笑但手跟嘴巴完全沒有停下來過，當他吃到第4顆的時候，路路已經到了第14顆，2人間的差距從這一刻開始，沒有小10顆以內，最後路路完食，但他盤中還有滿滿的茶葉蛋，再次被大胃王擊敗！

▲小玉長得像喜德。（圖／翻攝自YouTube／twfoxmovies、小玉臉書）

但這支影片的亮點其實是在最後的花絮，路路在進食時好奇問小玉：「有人說你長得很像喜德嗎？」小玉一聽立刻拍桌，她趕緊解釋：「可是我很喜歡喜德耶。」之後又稱讚對方的手指很漂亮，突如其來的告白讓平時總是無厘頭的小玉頓時手足無措問：「妳一直誇獎我，到底想幹嘛？」罕見的害羞反應讓人意外。