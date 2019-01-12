孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！

記者李玟儀／綜合報導

「Wackyboys反骨男孩」無厘頭風格在網路上頗有知名度，團員孫生更走到幕前擔任《麻辣天后傳》的助理主持。螢光幕前總是嘻嘻哈哈的他，其實生活並不圓滿，從小沒見過爸爸，媽媽又患有精神疾病時常走失，「幸福家庭」似乎離他很遙遠，不過今年新年因為利菁的邀請，成了他有史以來最期待的一次。

▲孫生第一次期待過年。（圖／翻攝自利菁臉書）

孫生之前在《麻辣天后傳》上提過身世，從小沒有家人關心，就連吃飯都是靠里長，睡覺也是睡在里長的木頭以上，利菁聽完難過的哭到彎下腰，並且告訴他：「過年來我家，你有我！」

這個承諾利菁一直沒有忘記，她原本想要在年前出去走走，但因為答應了孫生，因此毅然決然放棄旅遊計畫，她分享和對方的對話截圖，當一提到「過年」兩個字時，對方的字裡行間都洋溢著興奮的心情，更說：「這是我第一次這麼期待過年。」她不敢相信地問：「是嗎？」孫生用肯定的語氣回答：「從來沒有這麼期待過年過，千真萬確！」

▲利菁第一次聽到孫生身世，哭到崩潰。（圖／翻攝自YouTube）

利菁看到孫生的話，她嘴上笑罵對方是笨蛋，卻又忍不住想哭，她說團圓飯對大多數人而言可能稀鬆平常甚至無感，但對某些人來說卻很珍貴，「人們心中都會少一塊拼圖，只是沒人看見、自己不說。真正的朋友要靜靜幫忙填上。拜託做一個暖心的人，別做酸民，做一個『被需要的人』。」