男人夢想神位！「左邊迪麗熱巴，右邊古力娜扎」　他讓男粉崩潰了

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴是新疆維吾爾族，民族的基因加上地域特性及歷史文化背景，造就了維吾爾族民有張「混血兒」的樣貌，演藝圈中除了她之外還有古力娜扎。近日微博舉辦「微博之夜」，男星朱一龍正好被安排坐在兩人中間，被兩大美女包圍究竟是什麼感受，看看他的表情、動作就知道了。

▲迪麗熱巴、古力娜扎都是新疆維吾爾族。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴出席活動當天身穿粉色削肩，一頭柔順長髮披肩，立體又深邃的五官，讓她看上去像異域公主，另一位新疆美女古力娜扎，扎起頭髮，紅白相間的大深V服裝，讓原本白皙的肌膚看起來更加雪白，加上精緻的五官、小巧的臉蛋，就像個洋娃娃一樣。

▲▼朱一龍坐在迪麗熱巴、古力娜扎中間看起來很緊張。（圖／翻攝自微博）



夾在兩位美女中間的是2018年靠著網路劇《鎮魂》爆紅的朱一龍，他最近在與趙麗穎、馮紹峰合作的《知否知否應是綠肥紅瘦》中的表現也受到好評，成為最夯的「戲劇男神」之一，男神女神排排坐，畫面看起來超養眼。

只是仔細看，本身性格靦腆的朱一龍，坐在熱巴、娜扎的中間顯得有點拘謹，只見他雙手交疊放在腿上，並且禮貌性的和兩位美女保持一定的距離，眼神也沒有亂飄，整個人正襟危坐像個乖巧的學生。

▲王櫟鑫羨慕朱一龍。（圖／翻攝自微博）

朱一龍當天的位子也被形容是「神位」，被熱巴、娜扎包圍，藝人王櫟鑫為此羨慕地發了一篇文，「哥兒們你這樣真的沒必要，真的！左邊娜扎右邊熱巴！還有個天天為你哭的女人在我家！不要再問我還有什麼夢想了，我就想活成朱一龍的樣子。」