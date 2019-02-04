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特／靠江蕙老本投資唱將！　陳子鴻堅守「喜歡音樂」

文／關韶文

台灣資深音樂人陳子鴻，在4年前江蕙（二姐）退休之際，曾經想過要同進退，明明可以只做音樂，他卻一肩扛起了重責大任，接下2018年度金曲獎評審、AKB48 team TP總經理，只因為他相信台灣音樂圈還有機會，希望可以在自己的崗位上做到最好，而這也是他堅持守著「喜歡音樂」的最大原因。

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳子鴻創辦喜歡音樂，深信台灣未來仍有希望。（圖／記者林敬旻攝）

【市場不好，不能當失敗的理由！】

2015年江蕙封麥之際，陳子鴻曾經想說也讓自己放個假，「我現在除了公司外，還有在師大教書，我只希望在退休前，把一身經驗和武功交出去，我就可以退休。最後決定告訴自己，再努力幾年吧！」雖然大家常說，台灣市場不好，但陳子鴻認為，這絕對不能當成失敗的理由，「我在想要怎麼做，才能把台灣的娛樂圈炒熱！」

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳子鴻曾想過要跟著江蕙一起退休。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

陳子鴻掌管「喜歡音樂」，但在江蕙封麥後，不少歌手合約相繼到期，旗下完全沒有任何大牌，「我曾經想過要把公司交給別人，畢竟我是個音樂人，我可以去做樂團、做唱片、寫歌，但只要看到同事這麼有熱情，我就知道我自己不能這樣拍拍屁股就走。」

公司少了神主牌江蕙，陳子鴻被問到培訓資金來源，他笑說，「現階段靠藝人收入當然不可能，很多人覺得二姐退休，公司會不會完蛋，但其實我們這幾年做得還不錯。」

陳子鴻坦言，確實江蕙過去替公司帶來不少收入，「而我們這兩年就控制出片，賠錢機率就會很低，加上歌曲原本的版權收入，等於靠歌曲版稅收入養新人，二姐賺的錢則拿來投資新人。」

【只要有實力，自然會被看見！】

除了唱片公司外，陳子鴻身兼師大副教授，因此他也常被邀請大專院校音樂比賽的評審。在兩次偶然的情況下，他聽見了一位素人好聲音許莉潔，陳子鴻回憶當時情況，「那時候我根本不認識她，只是在政大、台北大學都遇到她是歌唱冠軍，我經過選手休息室，就看到一個胖胖的女生，上台就好會唱！」

許莉潔遇上了陳子鴻，就像是千里馬遇見了伯樂，接著許莉潔投入《聲林之王》選秀節目，一路過關斬將比到第三名，陳子鴻對結果相當滿意，「我有預期他會比到最後，如果是硬碰硬比唱歌，我當然對她有把握，但選秀要綜合外型、舞蹈、適合當藝人的程度，但我相信她就是唱歌好到，其他不足的部分可以被忽略！」

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳子鴻曾帶領創下許多藝人創下金獎紀錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

比賽過程中，陳子鴻從未到現場觀賽，也沒透過任何人關說，直到最後總決賽當天，許莉潔演唱完後，陳子鴻才悄悄現身在攝影棚，「雖然網友都說她是台灣愛黛兒，但我相信未來可能性還有很多，可以很K也可以很芭樂。」陳子鴻許下承諾，會在第二季《聲林》開播前，讓許莉潔「擁有一首自己的歌」。

【用熱情，培養自己的競爭力！】

或許時常聽到別人說「大陸進步很多」， 但陳子鴻認為：「音樂要先引起家鄉人的共鳴，才出得去，如果連自己土生土長的地方都沒有共鳴，那去哪都一樣！」20年前，台灣唱片圈沒有大陸市場，不論在台灣多紅的歌手，大陸只有「盜版貨」，陳子鴻笑說，「以前還不是賺不到那些錢，我們也是過得好好的。」

陳子鴻把標準提高，用更嚴格的標準評選新人，至於男團、女團誰會先出道，陳子鴻則把決定權還給他們，「那就看哪一團先準備好！」同時，陳子鴻也表示，「如果最後沒有滿意的，我寧可把這個錢（培訓過程）賠掉，因為硬出只會賠更多錢。」

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳子鴻觸角多元，打造新男團、女團。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼喜歡音樂創辦人陳子鴻專訪。（圖／記者林敬旻攝）

談到2019年的年度規劃，除了正在走宣傳的AKB48 team TP、《聲林》許莉潔將發片外，陳子鴻也正在籌備「男團」、「女團」，即便已經燒了幾百萬，但是陳子鴻絕不放棄，「我覺得台灣應該還可以有競爭力，有經驗、有資歷的人應該做一點事情，讓年輕一輩的人可以更快速成長，讓他們競爭力更強。」

或許手上沒有「大牌」能夠母雞帶小雞，但陳子鴻相信只要把音樂做到最好，成功感動人心，好的音樂自然會被看見。雖然曾經想過要放棄，但每每打開辦公室的大門，看見同事們充滿熱情開會、正在加班，他就知道自己絕對不能臨陣脫逃，而這也是他無論再累，都願意帶著「喜歡音樂」的同事一起打拚的真正原因！

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net
 

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