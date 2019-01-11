專訪／曾之喬19歲陷憂鬱症！痛苦失眠5年「深夜傳求救簡訊」

記者林奕如／專訪

曾之喬14歲就以Sweety出道，小小年紀就爆紅，好勝的她承受許多壓力，就算不擅長，依舊告訴自己做到最好，19歲陷入憂鬱症，會掉頭髮、沒精神，失眠長達5年，甚至深夜會傳鬼打牆的求救簡訊，但隔天記憶斷片，根本不記得有做過這件事，直到23歲那年一個人去了丹麥找快樂。

▲曾之喬14歲就以Sweety出道。（圖／記者周書羽攝）

曾之喬沒當藝人前是運動員，「同學在玩我已經拼死拼活地受訓，我給自己很大的期許，身邊不少大人也對我有很高的期望，帶來巨大的壓力，但我不怪任何人，是我引發他們這麼做。」她直言，很討厭自己是乖學生，覺得好煩喔，別人很叛逆很有特色，但她就是不抽煙喝酒沒有花邊，被認為沒個性，但自己明明很有個性，到底要怎麼證明。

▲曾之喬太早成名，19歲憂鬱症纏身。（圖／記者周書羽攝）

太早就成名，但成名後壓力一直累積，曾之喬坦言，當時不敢說出來自己的情緒，「大部分的人只覺得我看起來很累，沒有人想像得到，我會掉頭髮、情緒糟，晚上都睡不著失眠。」長期累積下來，她真的很不快樂，深夜時甚至會傳鬼打牆的求救簡訊，像是「真的不知道變成這樣、如果我睡不著躺床上有什麼意義」等，讓親近的好友嚇到，但隔天她全忘光有做這件事。

▲曾之喬7年前一個人去丹麥找快樂 。（圖／記者周書羽攝）

現在事過境遷，她回憶起有一次拍一檔戲，角色明明很駕輕就熟，台詞也不難，現場氣氛也很輕鬆，竟然感到莫名焦慮，知道隔天一早7點就要起床，但直到凌晨4點還睡不著，她整個人在床上氣哭，「事情沒有邏輯可言，我想不到有任何一場我會感到壓力，但就是睡不著，氣自己怎麼會這樣。」

▲曾之喬走過情緒低谷，用自身經驗分享。（圖／記者周書羽攝）

陷入憂鬱情緒，曾之喬20歲時聽到清晰女聲告訴她一個人去丹麥，直到23歲她終於鼓起勇氣啟程，到世界上最快樂的國家丹麥找快樂，「我想那一次去丹麥，老天爺就是要讓我學習怎麼跟自己相處。」雖然如此，她在最低潮時期，依舊沒有放棄過自己，她說：「有人說過『我對生命有很大熱情』，我還是會很好奇，經歷這些去學到什麼，滿有實驗精神，會好奇找出口。」

曾之喬走過情緒低谷，現在更懂得傾聽自己的聲音，她直呼，有人說「感恩」很通俗，但說真的你吃得下、睡得著，還能笑得出來，這些事情有多麽感恩。

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