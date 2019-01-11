鍾瑶高中曖昧「借你外套穿」充滿暗示　甜互動子閎被封「艾竇CP」

記者林奕如／台北報導

鍾瑶跟林子閎在台視、東森《艾蜜麗的五件事》 高中時期就互有好感，彼此一直不知道對方心意。劇中她還充滿感情的看著熟睡的林子閎，兩人的曖昧氛圍不言而喻，甜蜜互動也被粉絲稱為「艾竇CP」，直言希望兩人趕緊在一起。





▲鍾瑶與林子閎被粉絲甜封「艾竇CP」。（圖／東森提供）

鍾瑶用自己學生時期的曖昧經歷，跟男方借外套穿暗示「喜歡他」，所以劇中她跟林子閎借外套，現實生活中，她笑說：「當時是那男生喜歡我，所以是他主動借我外套給我睡午覺用。拍攝時才發現大家求學時的戀愛狀況都差不多，讓我想起許多小時候的回憶。」

▲林子閎與張書偉一見面就對打。（圖／東森提供）

此外，劇情進展到林子閎跟鍾瑶為了幫助飽受家暴威脅的臧芮軒擺脫婚姻，而一路跟拍她有暴力傾向的惡夫張書偉，想找到可令法官判准離婚的證據。沒想到在跟拍途中被男方發現，張書偉立馬烙兄弟圍攻林子閎逼他交出照片，還因懷疑他跟臧芮軒餘情未了而趁機拳打腳踢，甚至拿磚頭砸頭報復，場面相當火爆，林子閎說：「這是我跟張書偉第一天對戲，沒想到一見面就要對打。而且這場戲一拍就是五個小時到快天亮，所以印象超深刻的。」

這場打鬥拍得太入戲，加上拍攝前飄雨地板有點濕滑，讓兩人雙雙掛彩。先是張書偉在倒地時後腦勺撞到攝影機，兩人又意外的頭對頭狠撞，張書偉：「那場戲我跟林子閎的額頭真的狠狠互撞，撞到那瞬間真的超大一聲，我拍完額頭立刻腫起來。」林子閎還為戲不斷被踹肚子並頭撞地板，加上地板有磁磚邊角，連工作人員都擔心他受傷，讓他每喊卡就趕緊說自己沒事。也因兩人動作力道都來真的，張書偉的西裝褲還打到整個大腿內側裂開。