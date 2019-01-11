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金馬得主瑞瑪席丹發片！　3年「比利時帥男友」偷偷躲台下

記者關韶文／台北報導

「金馬54」最佳新演員得主瑞瑪席丹（Rima Zeidan），11日舉辦個人首張創作專輯《你 知不知道》發佈會，男友也在台下默默守候。瑞瑪席丹演唱完《脆弱的勇氣》，立即表示自己很緊張，還笑說在彩排時的表現比剛剛好許多。

她透露雖然每天都有做呼吸、歌唱的練習，但是依舊無法坦然的在人群面前唱歌。至於無法在大家面前唱歌的原因，瑞瑪席丹提到，其實自己也在思考這個問題，「我一直在想，應該是因為我的歌唱實力沒有達到我想要的程度，所以導致我沒自信。」而其實她的嗓音和實力剖受唱片公司肯定，今記者會上演出也令人驚艷，被同事笑說她有「心魔」。

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供／翻攝IG）

▲▼瑞瑪席丹圓夢發片，比利時男友偷偷躲在台下看。（圖／愛貝克思提供／翻攝IG）

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供／翻攝IG）

盡力完成首張專輯，瑞瑪席丹盡表示，「我的人生清單確實有列了做自己的音樂這個選項，只是不知道來得這麼快，謝謝唱片公司的信任，給我很大的空間創作，一開始我是非常恐懼，覺得事情來得好快，因為還有電影同步進行當中，但是後來我把恐懼變成變成什麼都不怕，開始用盡全力的投入專輯裡，在1個半月裡交出7首歌，專輯就這麼咻的完成了…謝謝跟我一起熬夜討論過不健康生活的老師們！」

發片記者會當天，瑞瑪席丹交往3年的比利時男友也低調到場力挺，她笑說，「跟男友1個半月才見一次面，男友特地飛來台灣，但自己卻忙著宣傳活動，都沒空陪男友。」

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