孫安佐親表姊罕見曝光！　「白肌大眼」根本戴假髮的他

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，似乎有意成為Youtuber，常和粉絲分享生活點滴，鮮少曝光家人真面貌的他，11日難得在社群網站PO出與表姊的合照，對方的清純外貌特別引起討論，吸引不少網友驚嘆：「蠻漂亮的耶！根本是戴假髮的你！」

▲孫安佐不久前分享自己正在上駕駛課。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）



照片中，可以看到孫安佐頭戴棒球帽，身穿藍白紅相間的防風外套，內搭一件白T，脖子上隨興掛著一副耳機，身旁站的女孩並非以往外界盛傳的「緋聞女友」，而是他的親表姊，他大方Tag對方的帳號說：「我跟我表姊像嗎～。」

▲孫安佐合照親表姊。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）



孫安佐表姊紮起長髮，襯托出V字瓜子臉，化上精緻妝容、單手比七放在下巴，兩人無論是眼型、挺鼻、豐唇或輪廓都有幾分相似，身穿簡約的灰色V領上衣入鏡，立刻引起網友討論：「也太像！」、「超像佐哥」、「表姊好正！」

▲孫安佐開心宣布YouTube頻道突破10萬人訂閱。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）



事實上，孫安佐先前在美國涉嫌恐攻，被關押261天後返台。回台後，他解禁上網，在個人YouTube頻道上傳健身影片，點閱率比一般小網紅還要高，他隨後不但在留言區預告會有新影片、甚至詢問網友想看的題材類型，值得一提的是，他11日稍早開心宣布YouTube頻道正式突破10萬人訂閱，「於是…終於10萬訂閱了」，並附上一個灑花圖案，看來似乎真的有意要朝「YouTuber」之路發展。