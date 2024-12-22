小王「頭戴內褲激吻」玉女女星！偷吃14年才離婚　30年老公黯然離家

記者田暐瑋／綜合報導

日本資深女星齊藤由貴2017年驚爆和已婚男醫師搞不倫戀，形象大受打擊，當時醫師小王頭上套內褲的照片還被外流，引發軒然大波，據悉，兩人繼續偷偷維持不倫關係，和老公已經在年初離婚。

▲齊藤由貴不倫男醫生KISS照外流。（圖／翻攝自日網《ORICON》）



齊藤由貴2017年與熟識的醫師發生不倫戀引發軒然大波，據傳已經偷來暗去7年，當時她先是公開否認，但隨後接吻照和醫師戴女性內褲的照片曝光，迫使她承認出軌，並表示：「身為一個女演員和女人，太過於依賴對方（指小王）了。」此事件導致她辭演大河劇《西鄉殿》，但隔年以電影《第三度殺人》獲得藍絲帶獎最佳女配角，成功回歸。

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▲齊藤由貴不倫男醫生KISS照外流。（圖／翻攝自日網《ORICON》）



最近的報導指出，齊藤由貴與醫師小王的關係依然持續，至今已14年，與前夫於今年春天正式離婚，結束近30年的婚姻，前夫也已搬出家中，她則和3名成年子女共同生活。齊藤由貴為80年代玉女偶像，步入家庭後演藝作品減少，接拍電信廣告人氣回升，又在夏季日劇《最強的媽媽栞納！》（又名：神奈小姐）扮演可愛婆婆，大獲好評，演出的電影《第3次殺人》還入圍威尼斯影展競賽片。