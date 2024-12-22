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死侍老婆不忍了！布蕾克萊芙莉提告導演「性騷擾」　老公到場列七大警告

記者蕭采薇／綜合報導

《花邊教主》布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）是好萊塢黃金夫妻檔。不過今年布蕾克萊芙莉在宣傳電影《到我們為止》期間卻爭議頻傳，然而她卻突然控訴，遭到該片男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾，更指控對方後續操控輿論，才導致她人設大翻車。

▲布蕾克萊芙莉（Blake Lively）控告《到我們為止》男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾。（圖／劇照、索尼提供）

▲布蕾克萊芙莉（左）和賈斯汀巴爾多尼（右）合作《到我們為止》，兩人卻徹底鬧翻。（圖／索尼提供）

根據《TMZ》報導，布蕾克萊芙莉正式向合作電影《到我們為止》的導演賈斯汀巴爾多尼宣戰，並向其提出性騷擾指控。根據法庭文件，在拍攝時情況就已經非常嚴重，為了她聲稱的「充滿敵意的工作環境」，甚至找到片商開了場全員會議，連布蕾克萊芙莉的老公萊恩雷諾斯都到場與會。

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▲布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯。（圖／達志影像）

▲布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯原本是好萊塢的黃金夫妻檔。（圖／達志影像）

布蕾克萊芙莉提出七點訴求，包括賈斯汀巴爾多尼「不得再向布蕾克展示女性的裸體影像」、「不可再提及自己性愛片成癮」、「不可再包含布蕾克等所有人面前討論性征服」、「不可再提及演員或工作人員的生殖器」、「不可再詢問布蕾克的體重」、「不可再提起布蕾克離世的父親」以及「不准增加性愛、高潮等演出橋段，除非布蕾克同意」。

▲布蕾克萊芙莉（Blake Lively）控告《到我們為止》男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾。（圖／劇照、索尼提供）

▲賈斯汀巴爾多尼是電影《到我們為止》導演兼男主角，片中他對布蕾克萊芙莉進行精神控制。（圖／索尼提供）

事實上，布蕾克萊芙莉身兼電影製片，對宣傳不遺餘力，甚至許多活動都帶著老公出席，卻幾乎沒有和導演賈斯汀巴爾多尼同台。同時因為多場活動帶著萊恩雷諾斯出席放閃，甚至因此引發爭議，有部分網友認為她刻意搶風頭，秀恩愛的行徑也和故事背道而馳。

此外在電影宣傳之初，還爆出布蕾克萊芙莉多年前受訪時，疑似向女記者凱爾斯蒂弗拉（Kjersti Flaa）耍大牌等負面新聞，一時間她「甜姐兒」的形象大翻車，電影的口碑和票房也救不回來。

▲布蕾克萊芙莉（Blake Lively）控告《到我們為止》男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾。（圖／劇照、索尼提供）

▲布蕾克萊芙莉控告《到我們為止》導演賈斯汀巴爾多尼性騷擾。（圖／索尼提供）

然而，如今布蕾克萊芙莉指控，一切都是賈斯汀巴爾多尼和背後的公司刻意操縱，以「摧毀」她的聲譽。布蕾克萊芙莉聲稱賈斯汀巴爾多尼在和公關人員的訊息中，提到「希望萊芙莉女士被埋葬」以及「我們不能寫說我們要毀了她」。

▲萊恩雷諾斯多次幫忙宣傳《到我們為止》，然而卻造成反效果。

布蕾克萊芙莉表示，這一切不但影響了她的聲譽和工作，更對家人們帶來「嚴重的情緒困擾」。不過賈斯汀巴爾多尼的律師布萊恩費德里曼（Bryan Freedman）則反駁，一切只是布蕾克試圖「修復她的負面聲譽」，稱這些指控是虛假、無恥，更反控布蕾克萊芙莉在耍大牌，「她在片場簡直是一場惡夢。」

 

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