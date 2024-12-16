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人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

記者潘慧中／綜合報導

織織是知名網路漫畫家，過去與賴賴的一段情最為轟動，沒想到分手將近2年後，她15日在社群網站宣布懷孕了，「我即將迎接人生下一個篇章」，至今已經吸引1.3萬人按讚送上祝福。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織突然PO出超音波照。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織有感而發地說，她在過去兩年的生活中，將「修復自己」視為最重要的課題。從困惑迷惘、療癒到深入思考，她逐步探索「愛」、「自己」與「醒悟」的真正意義。

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▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織驚喜宣布懷孕！（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

在面對生活中產生的裂痕時，織織逐漸領悟，許多煩惱與問題其實只是表象，而人本自俱足，「也發現原來這裂縫是耀眼光芒會照進來的地方。」

更令粉絲開心的是，織織坦言在忙碌於連載創作的同時，迎來了一個重要的新生命，孩子將在明年誕生，「我想他是想一邊陪伴我畫圖、療癒自我、一邊鼓勵我正式揮別過往的，現階段最好的人生禮物了。」

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織坦言小孩明年就會出生。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織表示接下來的連載創作，為她帶來前進的力量與勇氣，因此期盼透過作品傳遞這份正能量，「希望能鼓舞你，跟我一樣勇敢迎接人生的新篇章。」

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