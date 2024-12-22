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大咖AV女神希島愛理突宣布引退！　出道12年認：我非常討厭自己

記者田暐瑋／綜合報導

日本知名AV女優希島愛理（希島あいり）外型甜美，受到許多粉絲喜愛，21日卻無預警宣布退出AV界，結束長達12年的演藝生涯，讓粉絲震驚又錯愕。

希島愛理21日在X平台上發聲明，宣布將於2025年8月正式引退，她提到：「我感到內心有個強烈的聲音告訴我『已經夠努力了！』這種感覺越來越明顯。還有許多其他因素交織在一起，讓我覺得現在正是畢業的時機，因此我決定結束這段旅程。」並計劃在引退前舉行個人專場活動，與粉絲面對面交流。

▲希島愛理引退。（圖／翻攝自X）

▲希島愛理引退。（圖／翻攝自X）

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希島愛理回顧了自己在AV界的歷程，感慨道：「我將迎來出道12周年，感覺就像經歷了一個完整的生肖輪迴。出道之前，我非常討厭自己，無論做什麼都不順利，甚至對自己的人生意義感到迷茫，無數次地掙扎著。我認為，只有在一個能夠徹底改變人生的環境中，才能遇見全新的自己。我甚至曾想過，與其空虛地活著，不如為了別人而活。這並非漂亮話，而是我在這12年間始終抱持的信念。」

▲希島愛理引退。（圖／翻攝自X）

▲希島愛理引退。（圖／翻攝自X）

目前希島愛理已經拍完手上的全部作品，明年將會陸續推出，7月31日舉辦畢業個人演唱會，「引退這個詞可能會讓大家感到傷心，但我希望你們能不僅對我說『辛苦了』，也能說『恭喜』。因此，我選擇用『畢業』這個詞來為我的這段旅程畫上句點。」

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