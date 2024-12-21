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林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄18日被女星黃小柔點名私下無禮、搭火車佔位，隨著風波延燒多日，林襄也停止更新社群動態，今（21）日難得在IG發文並附上一系列露出美背的辣照，感性寫下：「每個冬天的句點都是春暖花開。」貼文及照片在曝光後不久，立即吸引兩派網友湧入留言。

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

照片中，林襄以自然浪漫的風格亮相，她身穿吊帶背心搭配毛絨外套，展現優雅柔和的氣質。她微微轉身，露出背部線條，並將外套隨意披在肩上，增添一絲性感及慵懶感。林襄把長髮自然垂落，臉上細緻的妝容突顯出她的五官，她轉向側邊看向鏡頭，嘴唇微微上揚，呈現自信迷人的氛圍。

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▲▼網友留言。

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

貼文及照片曝光後，有一位粉絲直言：「林襄加油，我愛妳唷。」另一位粉絲則稱讚她的造型與眼神電力十足，並表示「這眼神把我電沒了，好仙又漂亮。」除了溫暖的應援，部分粉絲也展現貼心關懷：「天冷了記得多穿點！」然而，隨著先前佔位風波，林襄也面臨批評，部分網友直言「站椅子跟搶座位好不好玩呀？」、「妳演藝事業的句點，是死要面子放不開」、「請問妳要跟Vicky姐道歉了嗎？請不要逃避此事，逃避的話，不能解決問題，妳說的。」掀兩派討論。

▲▼網友留言

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

事實上，整起佔位風波源自黃小柔、Vicky最近在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像，片段播出後，引發外界瘋猜。隨著風波延燒，黃小柔18日發文說明整起事件經過，親口證實自己爆料的對象就是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」

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林襄, 味全龍, 啦啦隊, 黃小柔

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