56歲男星「搭機突發現下半身癱瘓」　確診罕見疾病…曝艱辛復健

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佐藤弘道「搭機突發現下半身癱瘓」　確診罕見疾病…曝艱辛復健

記者張筱涵／綜合報導

日本藝人佐藤弘道於今年6月因罕見疾病「脊髓梗塞」突然下半身癱瘓，經過2個月的住院治療，奇蹟般地重新站起來，並於近日在日綜《今日健康》中親自展示行走成果，坦露與疾病抗爭的心路歷程。

▲▼佐藤弘道。（圖／翻攝自Instagram／satouhiromichi023）

▲佐藤弘道罹脊髓梗塞。（圖／翻攝自Instagram／satouhiromichi023）

佐藤弘道在19日播出的《今日健康》中，展現積極復健後可以些許行走的進步。他回憶道，疾病發作時，在感到身體異常的情況下堅持搭機出差，卻在目的地發現下半身完全癱瘓，僅靠雙臂艱難移動至機艙前排座位。確診脊髓梗塞後，曾因得知此病無有效治療方法而陷入絕望，特別是無法跑步、行走或跳躍，對他而言是巨大的心理衝擊，然而，他沒有因此放棄，而是積極面對治療與復健。

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▲▼佐藤弘道。（圖／翻攝自Instagram／satouhiromichi023）

▲佐藤弘道6月確診時，曾以手寫信報告情況並感謝外界關心。（圖／翻攝自Instagram／satouhiromichi023）

復健過程中，佐藤弘道從接受專業人員用毛筆輕觸雙腿感知神經反應開始，逐步恢復行走能力，他每天進行大量訓練，包括利用助行器在病房內行走及自發性鍛煉，如在家中爬樓梯，並設計跨越階梯的挑戰以鍛煉肌肉。如今，他每週定期前往復健醫院，並與私人教練合作，堅持鍛煉不間斷。

▲▼佐藤弘道。（圖／翻攝自Instagram／satouhiromichi023）

▲佐藤弘道積極復健。（圖／翻攝自Instagram／satouhiromichi023）

佐藤弘道表示，希望藉由自己的經歷鼓勵更多復健患者，許多人在復健過程中可能會選擇放棄甚至陷入抑鬱，但他想傳達「相信專業人員的指導，堅持到底」的重要性。他希望不僅自己能夠康復，也希望成為其他患者的榜樣，傳遞正能量。

佐藤於10月參加NHK《和媽媽一起》65週年特別節目，雖然坐在椅子上，他仍展現活力四射的舞蹈姿態，傳遞樂觀向上的精神，成為病痛下堅持不懈的象徵。

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