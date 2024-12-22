朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度SBS演技大賞於21日在首爾舉辦，朴信惠透過《來自地獄的法官》奪下Director's Awards，她台上罕見主動提到老公崔泰俊，更哽咽地說著「我比想像中自信感還低，謝謝你總是為我應援」，場面令人動容。本年度大賞則是由張娜拉以戲劇《好搭檔》一舉榮獲最大獎殊榮，她驚訝地上台領獎，難掩激動情緒。

▲▼朴信惠結婚以來首次主動提到老公哭了。（圖／翻攝自SBS）



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朴信惠21日出席盛會SBS演技大賞，她拿下Director's Awards，感性致謝《來自地獄的法官》戲劇導演，「讓我可以發光發熱演戲，總是在我疲憊的時候給我應援」，她不忘記感謝對手戲演員金宰榮，幽默表示「雖然成為朴信惠的男人很幸福，但多虧了金宰榮才讓我更發亮。」

朴信惠21年前曾拿下SBS演技大賞兒童新人獎，一路走來獲得許多觀眾喜愛，但她忍不住哽咽，坦言自己不太有自信，「藉著這個機會，想要跟崔泰俊（老公）先生說，我比想像中自尊心還低，謝謝你總是為我應援」，結婚以來首度在公開場合提到老公，氣氛感動。

▲▼張娜拉拿下年度大賞，看著獎盃哭著說「我真的摸到獎了」，全場動容。（圖／翻攝自SBS）



SBS演技大賞頒出本年度最大賞，張娜拉主演的戲劇《好搭檔》大結局收視率開紅盤，最高飆到21%，她也拿下最大賞，邊講感言邊哭，「我的人生中驚訝的事情好像都是在SBS中度過，我居然有機會可以摸到這個獎，謝謝《好搭檔》的導演、編劇還有所有一起演戲的演員，還有謝謝戲劇的基石以及我的基石的南志鉉」，她出道以來終於獲得大賞殊榮，情緒非常激動。