度過驚恐耶誕節　安于晴直接被送進傳染病棟

記者葉文正／台北報導

即將到2024年尾的重要日子之一－「耶誕節」，對於安于晴Charlene來說，能夠放鬆愉快的過節是很不容易的事。大部分時間以演員工作為重，逢年過節只要有工作，就必須配合，毫無私人時間可言

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▲安于晴耶誕節曾被送進傳染病醫院。（圖／星瑞控股/安于晴）

安于晴Charlene想起過去剛剛入行未久，有次安排跟藝人朋友們去日本過耶誕節，可是突然接到公司通知，已談好大陸的戲劇，需要配合開拍時間，必須馬上飛去拍戲。那次的耶誕節就在大陸劇組領了一個蘋果過節，在平安夜定妝，定完妝後回到酒店的房間，想到朋友們都在日本玩，日本泡湯，裸湯。而自己卻是一個人在劇組的酒店房間過聖誕節，忍不住就在房間裏面頭大哭，經過那次的耶誕節，就知道自己之後可能沒有節日可過了。

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▲安于晴耶誕節有快閃活動。（圖／星瑞控股/安于晴）

在那之後留下深刻印象，也就沒有過耶誕節的習慣了，因爲知道這份工作就是沒有節日，然後節日可能就要工作。安于晴Charlene說：「其實我每一次都很期待過節，但身為演員，我知道很難。」

▲安于晴疫情期間曾隔離28天，只為拍兩天戲。（圖／星瑞控股/安于晴）

安于晴在大陸拍戲的那幾年沒有正式過過真正的耶誕節，但除了日本那次之外，有一個很難忘的驚恐聖誕節，也是去拍戲的時候，「那時候河北疫情大爆發，然後我要去拍真人版的 《一人之下》，本來拍兩個禮拜的戲，因為疫情，變成只拍兩天，總共來來回回隔離了四次，到上海14天，到了橫店再隔離14天。

安于晴記得那個時候檢驗COVID還要七千塊還是八千塊台幣，然後隔天才能出報告。她回憶：「那時候去拍戲，為了拍那兩天的戲，我必須要準備三個月的行李。所以出發的前幾天就已經很累了，所以下飛機的時候，我想我有點小咳嗽，所以在填寫表格時就在有咳嗽的地方打勾。我下飛機的時候，我要據實以告啊，對不對？我就覺得我要誠實，我好像有點咳嗽。」沒想到檢疫人員一看咳嗽即說：「妳去看一下海關那裏的醫生，確認沒事就好。」 ，結果就是直接被送進了傳染病醫院。

在上海的傳染病醫院，還好當下手機還有充電寶是可以充電。下飛機就只有拿護照、手機、充電寶，一個包包，安于晴就這樣直接被送醫院，其他行李什麼都不能拿。手機還可以用，就可聯絡劇組人員告知情況，隔天就請人家去機場取行李，拿到傳染病醫院，行李還要隔離消毒。

她說在傳染病醫院，因爲旁邊都是已經陽性的人，然後旁邊就一人一間，好像犯人一樣關起來，「然後我就很緊張、驚恐、害怕、也睡不了。那時很冷，沒有行李，就沒有多的外套、衣服可保暖，病牀的枕頭就用我的圍巾鋪着，才敢睡。也不敢洗澡，因爲我怕會被傳染。在當下覺得非常艱苦，我不知道那麼嚴重啊，那天剛好是平安夜，沒想到是在這樣的緊張、驚恐下度過的。」

後來檢驗確定沒事之後，安于晴隔天才被放行，改去防疫旅館，到防疫旅館的那一刻，Charlene說：「我覺得，哇，我好像在天堂哦，終於可睡得好好哦。」

那天是耶誕節，所以那次印象深刻。就是在防疫旅館裏關著驚恐度過的。

安于晴覺得12月是一個很浪漫的時節。從事演員工作之後，就好像不能有這個希望。以往聖誕禮物通常都跟姊妹掏交換禮物，Charlene說：「最喜歡的。不記得了，目前可能還沒有吧！希望未來可以出現，不過，我希望我可以收到愛馬仕的mini kelly2代，沒有啦！開玩笑…就是希望有一個對我很好的人(男友)。」

今年聖誕節安于晴安排要做一個活動，會在台北信義區做快閃活動，一如往常的就是工作度過。但會希望喜愛我的粉絲們可以來找我，等你們來相會喔！

快閃活動日期時間

12/24日晚上20:00-22:00

12/25日晚上22:00-凌晨02:00

地點:信義威秀香堤廣場