《黑白》大咖主廚現大巨蛋賣便當！證實台灣開餐廳　路人認出本尊驚呼

記者吳睿慈／台北報導

南韓超夯料理實境《黑白大廚》已經播畢，但節目熱度持續延燒，其中金度潤主廚眼睛總是瞇著，超萌迷因圖瘋傳，人氣因而大漲。他22日現身大巨蛋為公益活動站台，親自做350份山野菜飯團便當，現場近百人圍觀，路人都驚呼「是《黑白大廚》的廚師啦」，引起一陣騷動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《黑白大廚》金度潤現身大巨蛋餐廳做公益賣餐盒。（圖／記者周宸亘攝）



金度潤主廚22日現身大巨蛋一樓火鍋餐廳，親自做了350份山野菜飯團便當做公益，現場多名粉絲慕名前來排隊，他一一接待，展現親切風範。此趟來台短暫停留3天2夜，他對於烤鴨、酸菜魚等美食情有獨鍾，直呼「很好吃」，就連炸臭豆腐都吃過，他也點頭讚賞味道，未來也想吃吃看蒸臭豆腐。

▲金度潤親自做350份山野菜便當。（圖／記者周宸亘攝）



人氣紅不讓，金度潤親口證實，「想來台灣開麵店，現在準備的過程」，事業版圖將來到台灣，他也直率承認出演節目最大的收穫是「餐廳業績翻了好幾倍，但因為最近韓國戒嚴事件，業績沒那麼好，不過有漸漸恢復了。」《黑白大廚》日前宣布開拍第二季，是否會繼續參賽？他馬上搖頭「不會」，解釋「韓國餐廳景氣不好，想把機會留給其他人」。

▲▼金度潤受訪時坦言，想來台灣開麵店，正在準備的過程中。（圖／記者周宸亘攝）



台灣近來寒流來，金度潤卻穿著短袖現身，被問到不冷嗎？他靦腆回答「我有圍圍巾」，現場有不少路人認出他的身分，他也坦言，參加完節目後，跟家人出去也經常被認出來，有點害羞。他此趟為公益訪台，23日便會回到韓國。