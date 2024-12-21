《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

記者田暐瑋／綜合報導

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》開播至今已有13年，仍是許多觀眾不時會拿出來回顧討論的作品，台灣在春節過年期間也都會開馬拉松式重播，供粉絲重溫經典。如今《甄嬛傳》宣布睽違13年世紀合體，小主們全都將現身外，主角群孫儷、蔣欣、陳建斌也都確定出席，甚至連「純元皇后」都首度登場，讓網友相當驚喜。

▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）



《甄嬛傳》一直是粉絲心中的經典之作，現在更被大批網友製成迷因圖廣為流傳，但自從播畢後，多次傳出演員間不和傳言，鮮少有合體活動，日前終於官宣睽違13年全員合體，將於1月11日在澳門舉辦小主節晚會，「甄嬛」孫儷、「雍正」陳建斌、「華妃」蔣欣等人將會罕見同台。

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▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）



不只如此，在劇中從未現身的「純元皇后」也將在晚會中首度露面，官方日前宣布飾演純元皇后的其實就是女星蔣勤勤，也就是陳建斌在戲外的真實老婆，引來大批網友笑說，「來真的啊！是真純元」、「甄嬛傳晚會連蔣勤勤都請來了，純元本元」、「這可是胖橘真心尖上的人啊，越來越期待晚會了」。

▲《甄嬛傳》請來蔣勤勤當純元皇后。（圖／翻攝自微博）