ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

記者田暐瑋／綜合報導

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》開播至今已有13年，仍是許多觀眾不時會拿出來回顧討論的作品，台灣在春節過年期間也都會開馬拉松式重播，供粉絲重溫經典。如今《甄嬛傳》宣布睽違13年世紀合體，小主們全都將現身外，主角群孫儷、蔣欣、陳建斌也都確定出席，甚至連「純元皇后」都首度登場，讓網友相當驚喜。

▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）

▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）

《甄嬛傳》一直是粉絲心中的經典之作，現在更被大批網友製成迷因圖廣為流傳，但自從播畢後，多次傳出演員間不和傳言，鮮少有合體活動，日前終於官宣睽違13年全員合體，將於1月11日在澳門舉辦小主節晚會，「甄嬛」孫儷、「雍正」陳建斌、「華妃」蔣欣等人將會罕見同台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）

▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）

不只如此，在劇中從未現身的「純元皇后」也將在晚會中首度露面，官方日前宣布飾演純元皇后的其實就是女星蔣勤勤，也就是陳建斌在戲外的真實老婆，引來大批網友笑說，「來真的啊！是真純元」、「甄嬛傳晚會連蔣勤勤都請來了，純元本元」、「這可是胖橘真心尖上的人啊，越來越期待晚會了」。

▲《甄嬛傳》隔13年全員合體。（圖／翻攝自微博）

▲《甄嬛傳》請來蔣勤勤當純元皇后。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

推薦閱讀

獨家／壹電視美女主播沈詠吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

獨家／壹電視美女主播沈詠吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲

阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲

「傳奇女團」睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯

「傳奇女團」睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度

「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度

盤點台灣全能藝人TOP 10！　「幕前做到幕後」冠軍橫掃6座金鐘

盤點台灣全能藝人TOP 10！　「幕前做到幕後」冠軍橫掃6座金鐘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／壹電視美女主播沈詠吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲

「傳奇女團」睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

甄嬛傳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李英愛敗訴！遭名嘴造謠「與金建希有交情」　憤怒提告
  2. 南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚
  3. 《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她
  4. 《街頭女戰士》MONIKA宣布雙喜！　38歲懷孕＋結婚：最特別的人
  5. 張惠妹今大巨蛋開唱行前攻略！　亮點福利、可能歌單、交通資訊一次看
  6. 陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲
  7. 獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣
  8. 〈毀滅愛情〉20年了！　林冠吟「重現經典」坦承：當時想丟了DEMO
  9. 阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲
  10. 兒女相差12歲！張慧珍遭疑「和不同爸爸生」　幽默回應

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366