Ozone超寵粉！　「親幫粉絲圍圍巾」還送耶誕禮物

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Ozone昨（22日）、今在高雄舉辦近距離粉絲見面會「Ozone X O.A.O.聖誕派對」，兩天的門票都在開賣一分鐘秒殺，Ozone除了親自設計遊戲與粉絲近距離互動，並親自準備禮物、親手寫下卡片，也親手幫粉絲寵溺地圍上紅色圍巾，相當寵粉。

▲Ozone首度在高雄舉辦耶誕見面會。（圖／索尼提供）

Ozone以充滿耶誕氛圍的耶誕毛衣造型在首場見面會上登場，加上舞台上有耶誕樹、禮物盒、沙發、玩偶等布置，現場氣氛可愛溫馨，而他們一開場就帶來今年專輯主打歌〈一起看月彎彎〉，尤其演唱到前兩天才公布的全新創作耶誕單曲〈十二月的天〉，全場都能跟著大合唱，讓Ozone十分驚喜。

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隨後在遊戲環節中，考驗著O.A.O.們對Ozone的了解，透過問答，公布了哲言和佳辰是會害怕坐飛機的體質，兩人在飛澎湖的飛機並肩而坐，都緊張到手足無措，無法顧及彼此，粉絲看了大呼「可愛」。

▲Ozone幫粉絲圍圍巾。（圖／索尼提供）

Ozone也在遊戲中大跳南韓女團(G)I-DLE、NewJeans以及羅志祥、JPM等人的舞蹈，讓粉絲開心不已，展現不同於平時的面貌；此外他們還利用自己的歌曲〈Unicorn〉〈O.A.O.〉和〈一起看月彎彎〉設計出Ozone與粉絲之間專屬的「O.A.O.拳」，與粉絲一起同樂，並送上他們自己親自去購買的禮物，他們透露為了買禮物傷透腦筋，佳辰笑說：「我本來是想買我喜歡的禮物，像是棒球手套、釣竿和籃球框這種，但被所有人阻止了。」文廷說：「我們會擔心買的禮物粉絲不喜歡，連在訓練體能爬樓梯時，大家都邊爬邊討論要買什麼。」