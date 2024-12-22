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温昇豪首度監製整形台劇殺青了！　加入「金曲歌后」超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

整形醫療影集《整形過後》由温昇豪監製，《最佳利益》導演林立書執導演筒，主演除了温昇豪、張榕容、安心亞、韓星李廷鎮與洪暐哲，金獎卡司也公開，包含艾怡良、潘儀君、鄒承恩，夏騰宏都加入演出陣容。該劇日前順利殺青，温昇豪直呼開心「算是完成階段性的任務，接下來就是後期製作跟發行的部分，我也會繼續努力。」

▲温昇豪監製兼主演的《整形過後》順利殺青。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪監製兼主演的《整形過後》順利殺青。（圖／六魚文創提供）

温昇豪談及首次從無到有孵育的新作《整形過後》，光劇本催生就花4年，中間頻繁修改，表示「這部劇探討的是人們對於美的追求，以及容貌焦慮對生活的影響，另外探討醫生們在面對病患以及自己的人生，彼此交互影響下的改變，是蠻值得看的一部現代影集。」

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▲温昇豪監製兼主演的《整形過後》順利殺青。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪監製兼主演的《整形過後》順利殺青。（圖／六魚文創提供）

順利拍攝完成讓温昇豪暫時鬆一口氣，直呼「遇到一個這麼好的團隊，大家一起共襄盛舉，讓我覺得自己很幸運！」張榕容透露自己是力挺好友温昇豪而加入劇組「我很喜歡跟他的相處，我相信以他那麼認真的堅持，做出來的戲是不會不好的。」

安心亞形容在《整形過後》飾演的角色對外跟對內性格反差很大「工作能力很強，但私下又很壓抑、不輕易流露任何情感。」她不捨這兩個月來的拍攝「每位工作人員都很可愛、很溫暖，讓我在這段時間很有安全感的在角色裡，很自在，捨不得跟大家說再見。」

小奶狗擔當的洪暐哲感嘆到現在都沒有殺青的感覺，彷彿試鏡還是昨天的事情，說道「劇組的每一位都很疼我、很照顧我，這段時間我也成為大家的小太陽，很開心我也完成了一趟很不可思議的旅程！我的角色看似平淡，但導演給了我很大空間去發揮，尤其合作的都是很厲害的前輩，都很願意給新人意見及經驗分享，從中學習到很多。」

而《整形過後》更是金曲歌后艾怡良戲劇處女作，她飾演深情媽媽桑，對她來說是全新挑戰，坦言「我的角色比較跋扈、愛面子，但又很照顧晚輩，我一直很想挑戰這種很有姿態的女性。而這次不管是在穿著上、故事內容需要的表演上，我都首次嘗試而且自己上場，讓我覺得這次的演出很有意思。」

▲温昇豪監製兼主演的《整形過後》順利殺青。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪監製兼主演的《整形過後》順利殺青。（圖／六魚文創提供）

艾怡良在劇中情路坎坷，為愛不惜動刀，坦言「在戲劇中我想挑戰看看為愛付出一切女人，到底會變成什麼模樣？」順利殺青她直呼「我覺得很幸運，可以加入這個劇組，大家都很溫暖。」

剛以《八尺門的辯護人》再度叩關金鐘獎的潘儀君，在《整形過後》將飾演醫美診所院長，她笑稱自己是「部長退休後就到醫美診所當院長」，透露在劇中對工作充滿高度熱誠與要求，對下屬卻不失體貼關懷，對家人更無私付出，透露「我很喜歡這種幹練與溫暖兼具的女性角色」。

這次與不少後輩拍戲讓潘儀君意猶未盡，笑說「雖然跟大家都是第一次合作，但工作氣氛輕鬆愉快，完全符合劇中彼此熟悉、有默契的診所團隊，覺得太快殺青有點捨不得。」她直呼《整形過後》從場景到服裝造型都很有質感「演員也都是一時之選，必須要看！」

鄒承恩則在《整形過後》飾演整形外科醫生，視温昇豪為勁敵，同時也是潘儀君的弟弟，他透露為戲下足苦工「除了手術要學，對醫美要很清楚之外，還要學手語。短短時間要搞定這兩件事其實蠻有挑戰性的，很開心我完成了使命。」

該劇順利殺青也讓鄒承恩直呼要好好減肥了，原來劇組每天都有人請客吃點心，笑說「這樣拍戲怎麼『瘦』得了！」整形醫療影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製、六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，林立書執導，温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、洪暐哲、潘儀君、夏騰宏、艾怡良等人主演。

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