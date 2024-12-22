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Karina、Zico奪新人獎！　卞基洙「只照顧歌手的演藝大賞ㄏ」引爭議

記者張筱涵／綜合報導

南韓喜劇人卞基洙21日晚間拍下2024 KBS演藝大賞頒獎畫面，寫下「至少頒給一位喜劇人吧？只照顧歌手們的演藝大賞，ㄏ嗚嗚」，此發文很快就引起南韓論壇熱烈討論。

▲▼卞基洙。（圖／翻攝自Instagram／kisoo_byun）

▲卞基洙。（圖／翻攝自Instagram／kisoo_byun）

卞基洙21日晚間拍下由Karina和Zico獲得新人獎的畫面，並寫下「至少能頒給一位喜劇人吧？只照顧歌手們的演藝大賞，ㄏ嗚嗚」，此舉很快就被截圖瘋傳到各大社群平台和論壇。

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▲▼卞基洙。（圖／翻攝自Instagram／kisoo_byun）

▲卞基洙發文。（圖／翻攝自Instagram／kisoo_byun）

南韓網友們表示「要在Show、Variety類獲得新人獎，也得拿出相符的成績啊，《搞笑演唱會》不管是收視率還是討論度，甚至連搞笑的水準也沒有提升」、「雖然大賞也是頒給歌手本業者，但他也的確是做得很好啊」、「我也認同他的說法」、「單看他的發文會覺得有道理，但看候補名單……真的沒什麼人可以給啊」。

▲▼網友反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲網友反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

【2024 KBS演藝大賞完整得獎名單】

．大賞

李燦元《不朽的名曲》、《新品上市 便利餐廳》、《名人士兵的秘密（直譯）》、《High-End Penny Pincher》

．年度綜藝人獎

劉在錫、柳秀榮、全炫茂、金鍾旼、李燦元

．最佳節目獎

《不朽的名曲》

．最優秀獎

實境Show

《超人回來了》金準鎬、《新品上市便利餐廳》 張民好

Show、Variety

《搞笑演唱會》申允勝、《兩天一夜4》曹世鎬

．優秀獎

實境Show

《超人回來了》朴修弘、《社長的耳朵是驢耳朵》鄭智善

Show、Variety

《兩天一夜4》李準、《The Seasons：李泳知的 Rainbow》李泳知

．數位內容獎

《NOPOGY》Shownu、廷祐

．製作人特別獎

金鍾旼

．年度DJ獎

《李珏卿的Happy Time》李珏卿、《曹正石的FM大行進》曹正石

．最佳CP獎

《Music Bank》慜柱、文相敏
《做家務的男人們》殷志源、白智英
《搞笑演唱會》南賢勝、鄭太浩

．最佳團隊合作獎

《兩天一夜4》

．最佳娛樂人獎

《兩天一夜4》文世潤，《Synchro U》李笛

．最佳ICON獎

《超人回來了》孩子們、《社長的耳朵是驢耳朵》嚴知仁、《新品上市便利餐廳》李連福

．最佳IDEA獎

《搞笑演唱會》心曲派出所

．人氣獎

《做家務的男人們2》朴英奎、《加長型禮車服務》李茂珍

．最佳挑戰獎

《Synchro U》

．年度工作人員獎

MC裴

．節目企劃獎

徐賢雅《The Seasons》、李敏珠《做家務的男人們》

．新人獎

實境Show

《新品上市便利餐廳》李尚禹、《做家務的男人們2》朴瑞鎮

Show、Variety

《The Seasons : Zico's ARTIST 》Zico、《Synchro U》Karina

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2024KBS演藝大賞, 卞基洙

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