101跨年煙火76秒影片公開！背景歌是12強主題曲　網朝聖爆雞皮：太嗨了

記者田暐瑋／綜合報導

女星賈永婕現為台北101董事長，22日公開今年的101跨年煙火預演影片，這次的煙火主題是「Team Taiwan Champion」，音樂選用了大量台灣在地的流行音樂，與以往的古典交響樂風格大不相同，熱鬧活潑的風格振奮人心，引來大批民眾直呼：「太嗨了！」

101跨年煙火預演影片請點此

賈永婕希望透過這些熟悉的旋律，凝聚台灣人民的力量，一起迎接新的一年，此次煙火結合皇后合唱團的〈We are the champions〉和12強比賽主題曲〈就一起〉，開頭更有台灣隊奪冠瞬間球評的歡呼聲，重新喚起台灣民眾內心的澎湃感，她也向老天爺祈求好天氣：「我親愛的老天爺現在要拜託你一定要挺賈董，給我們好天氣！感恩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈永婕公開跨年煙火預演片。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

立法院財委會將於明（23日）審查台北101跨年煙火議題，會前財政部送交立法院的報告書中提前曝光，台北 101 跨年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」，以棒球之奪冠為主軸，預計施放時間約5分多鐘，報告書中指出，這次台北101跨年煙火每一束煙火均象徵台灣人熱血與成就，以慶祝中華隊在2024年世界棒球12強賽奪得冠軍，讓全世界見證台灣棒球實力，台北101董事長賈永婕因名列備詢名單，明也將赴立院說明。