Apink愛上台灣！跨年陪粉絲　明年2月迅速返台開唱「歌單驚喜包」

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Apink又要來台灣了，她們過去數度以個人形式來到台灣與粉絲見面，這次完整體一起開唱，初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮5人相約2025年2月1日晚間6點於台北國際會議中心TICC舉辦的「’2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」，她們喊話會帶著最精彩豐富的歌單來台。

▲Apink跨年來台陪粉絲，明年2月迅速返台開唱。（圖／SHOW Office提供）



Apink出道以來與粉絲交流零距離，經常透過社群分享近況，她們跨年即將登台北跨年，迅速在短短2個月內，宣布慶祝出道14週年，2025年2月1日晚間6點於台北國際會議中心TICC舉辦專場演唱會，她們也跨海許下年末願望，希望帶著最精彩的全新舞台與被滿滿幸福感圍繞。

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▲Apink演唱會福利公開。（圖／SHOW Office提供）



在這一連串展開的巡演行程裡，Apink也向所有PANDA灑糖：「一直以來，PANDA都是最棒的存在，每一位PANDA對我們來說都是心中最暖的燭光，請一起跟著我們在這天編織最美好的回憶！」

演唱會票價分為5800、4800、3800元與身心席2900元，即日起於Ticket Plus遠大售票網，及全台7-11 ibon機台全面開賣。