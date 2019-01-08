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凱文史貝西出庭　被控性騷18歲少年「恐監禁5年」

凱文史貝西（Kevin Spacey）。（圖／路透）

▲凱文史貝西（Kevin Spacey）。（圖／路透）

記者許瑞麟／綜合報導

奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）被指控性騷擾一名18歲男子，如被定罪，得面臨5年監禁，7日現身美國麻薩諸塞州的南塔克特（Nantucket）法院，全程都沒有發言，僅透過律師Alan Jackson否認一切指控。

凱文史貝西當天神色看來輕鬆，檢察官要求他遠離原告和家屬，獲得法官同意，辯護律師則要求法院要保留原告從事件發生開始，6個月內的手機通訊紀錄和數據，因為那可能會讓凱文史貝西「無罪」，也得到法官同意。

下一次出庭訂於3月4日，法官同意他放棄出席南塔克特市中心法院聽證會的權利，但必須保證可以透過電話和他保持聯繫。

事件發生於2016年7月，原告為18歲的少年，在酒吧向凱文史貝西謊稱23歲，在對話過程中，凱文史貝西不斷請他喝酒，還吹噓自己的下體大小，甚至撫摸他的大腿，解開褲子觸碰他的下體，不斷要他跟自己回家。

少年在過程中有拍攝影片，傳給女友，等到凱文史貝西去洗手間後才趕緊離開。

凱文史貝西自從捲入性醜聞後，事業跌入谷底，主演的《紙牌屋》將他開除，電影《金錢世界》也緊急換角、重新拍攝，日前還拍攝影片否認一切犯行，是否有罪，一切都得等到法院判決結果出爐。

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