修杰楷脱了！裸上身「餐桌上激戰」曾莞婷　她害羞還原拍攝過程

記者黃庠棻／台北報導

台劇《祕書俱樂部》修杰楷與曾莞婷的對手戲是本週亮點之一，兩人從暗藏的曖昧情愫，逐步升溫到令人心跳加速的親密互動，不僅將劇情推向高潮，也成為觀眾津津樂道的亮點。

▲曾莞婷與修杰楷在《祕書俱樂部》有大尺度親密戲。（圖／TVBS提供）

值得一提的是，這段親密戲竟是兩人拍攝的首場戲，讓曾莞婷忍不住笑稱「真的好害羞」，製作人修杰楷則透露這樣的安排「頭過身就過」，認為打破陌生感，能讓後續的演出更加自然流暢。

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為了完美呈現這段戲，修杰楷特別聘請了專業的親密指導，確保每一個細節都安全且到位，曾莞婷坦言這樣的安排讓她倍感安心「每個動作都被設計得很有美感，我完全可以專注在角色的情感表現上，自己看了是很滿意！」

▲曾莞婷與修杰楷在《祕書俱樂部》有大尺度親密戲。（圖／TVBS提供）



本週《祕書俱樂部》將帶入另一波高潮，曾莞婷飾演的高双芸是一位外表看似光鮮亮麗的經理，卻背負著來自家庭、工作、感情的多方壓力，內心彷彿能一觸即潰，跟《影后》中的角色有著極大反差，不斷引起網友熱議「曾莞婷這部劇的角色跟潘茵茵完全不同個性，超強的」、「感覺後面還有不為人知的故事」等，令人迫不及待後續的劇情。

▲曾莞婷與修杰楷在《祕書俱樂部》有大尺度親密戲。（圖／TVBS提供）

此外，劇中曾莞婷更是發現自己的經理之位竟然是韓信正（修杰楷飾）使出卑劣手段得來的，這一震驚事實讓曾莞婷對修杰楷的信任開始動搖，也讓她陷入道德困境，劇中職場權力鬥爭與錯綜複雜的情感糾葛再次成為觀眾熱議焦點，甚至已經有網友猜測「目前感覺大魔王是韓副總（修杰楷飾）」等，讓原本的情感羈絆更加撲朔迷離。

▲曾莞婷主演《祕書俱樂部》。（圖／TVBS提供）



《祕書俱樂部》以多層次的劇情與細膩的角色刻畫持續吸引觀眾，曾莞婷對角色內心掙扎的精湛演繹，修杰楷雙面角色的張力表現，搭配賴雅妍在職場中的堅韌與敏銳，讓整集劇情張力十足。《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線。