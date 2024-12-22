洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半　背部二刀還傷及肺部引發氣胸

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》大牌秀邀請到世界級台語歌神洪榮宏與老婆張瀞云到節目，兩人手牽著手合唱《夢中的愛人》，現場冒出粉紅色泡泡讓人只羨鴛鴦不羨仙。

▲洪榮宏(左)與妻子張瀞云。（圖／民視提供）

洪榮宏壓軸歌曲是和爸爸一起製作的經典歌曲《空思戀》經典再現讓人驚豔的好歌。主持人白冰冰提到洪榮宏可是紅了一輩子，看似光鮮亮麗，但坎坎坷坷的人生經歷令人心疼，從小就被嚴格管教，還曾經因為當年太紅，婉拒去作秀還被人用刀砍傷。

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▲洪榮宏秀場遭遇相當驚恐。（圖／民視提供）

提到被嚴格管教，洪榮宏說小時候在台上演唱，如果唱歌尾音如果拉不夠長、掌聲不夠大，都會被罰不能吃飯，回憶當年19歲請母親婉拒電話邀約，沒想到母親太誠實回覆對方「我兒子交代他很忙」，之後真的被一隻扁鑽砍身中4刀上，耳朵還掉了一半，背部二刀還傷及肺部引發氣胸，讓他氣都不足難以喘氣，被嚇壞的經歷，跟之後種種因素罹患了憂鬱症還酗酒，讓媽媽操碎了心，人生的大起大落讓全場聽到都驚呼連連也心疼不已。

▲洪榮宏仍活躍在歌壇。（圖／民視提供）

白冰冰說當年也被砍的她跟洪榮宏同病相憐，去探望他時候，看到洪媽媽為兒子禱告充滿愛與關懷，在媽媽還有妻子的陪伴迎來「蛻變和重生」，所以用這主題來歌頌這位世界級台語歌神，藉此來勉勵現在年輕人以及新的一輩。