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「床單照」看出她自律神經失調！　魏蔓被告知「很嚴重」暫停呼吸有原因

記者潘慧中／綜合報導

魏蔓以模特兒身分出道，橫跨戲劇圈後演技頗受好評，平常多是分享工作日常的她，近日難得吐露心裡話，「我長久以來一直有自律神經失調」，被醫生告知數值差距很大，真誠剖析心理狀態的一席話，讓Sandy（吳姍儒）佩服地說：「我覺得妳可以這樣對自己坦白，是非常勇敢的事。」

▲▼「床單照」看出她自律神經失調！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲魏蔓坦言長期自律神經失調。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

魏蔓最近聯絡健檢中心時，工作人員貼心提醒她：「魏小姐，去年您在自律神經失調方面比較嚴重，建議您今年再追蹤一次唷！」這才猛然想起自己長期以來都有這個狀況，因為她始終不認為這是問題，「還有點覺得開心！？」

▲▼「床單照」看出她自律神經失調！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲魏蔓曬出床單照。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

此外，魏蔓坦言之前上表演課時，老師剛好談到壓力釋放與表演的關係，她當時才發現「我是個一有壓力就暫時停止呼吸的人，壓力對我來說是『殭屍出現！』」她認了自己非常愛逞強，但是經過這一層層剖析個性，似乎慢慢得到救贖、甚至會開始反思生活模式。

▲▼「床單照」看出她自律神經失調！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲▼張景嵐和Sandy浮出水面鼓勵魏蔓。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲▼「床單照」看出她自律神經失調！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

比方說，魏蔓拍下床鋪照解釋，從被單可以看出她起床後僵化的賴床模式，「腦袋意識已經醒了不斷思考做工，而我的身體還在睡。難怪自律神經失調。」她也藉此向自己喊話：「心行如一的實踐要全方位唷！早睡之外，起床也要心行如一。」一席話釣出張景嵐深有同感地說：「我小時候有壓力時會不自覺憋氣 但現在很少了～。」

魏蔓IG全文：

剛剛聯絡健檢中心，小姐貼心提醒：「魏小姐，去年您在自律神經失調方面比較嚴重，建議您今年再追蹤一次唷！」
對耶，我長久以來一直有自律神經失調，而且記得去年醫生就說我數值差距是很大的，可是我都不當作是個問題，還有點覺得開心！？
上次上健偉仙師的表演課也都在講壓力釋放與表演的關係，哈哈，我才發現我是個一有壓力就暫時停止呼吸的人。壓力對我來說是「殭屍出現！」
而且我是個非常愛打腫臉充胖子的逞強人士。

這些簡單的心理狀態，承認起來不簡單。

#圖為每天起床做的蛋糕被子
由圖示也可以看出我起床後僵化的賴床模式，腦袋意識已經醒了不斷思考做工，而我的身體還在睡。

難怪#自律神經失調

蔓，心行如一的實踐要全方位唷！早睡之外，起床也要心行如一

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