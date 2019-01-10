「最帥高中生」太好看被同學霸凌！　18歲新原泰佑：活著很痛苦

記者楊蕎綺／綜合報導

日本每年都會進行「最帥高中生」選拔評比，2018年由18歲的新原泰佑奪下，無論是開懷大笑，還是獲獎時哭到臉皺在一起的模樣，一顰一笑都牽動粉絲的心，在網上人氣超高的他，近日卻透露其實曾被同學霸凌過，當時感覺「活著很痛苦」，幾乎要放棄一切。

▲▼新原泰佑擁有高人氣，沒想到國中時曾被同學霸凌。（圖／翻攝自新原泰佑IG）



新原泰佑有著圓圓的大眼睛，笑起來溫暖又可愛，精緻五官讓他在比賽中獲得超高人氣，不過他出乎意料地，並不是從小到大都受同學歡迎，甚至在國中時還曾被嚴重霸凌，他坦言當時幾度覺得「活著很痛苦」，想就此放棄一切，幸好他靠著跳舞興趣找回動力，也才有機會參加這次的最帥高中生選拔。

▲▼新原泰佑奪下比賽冠軍，在台上忍不住淚崩。（圖／翻攝自新原泰佑IG）



新原泰佑奪下比賽冠軍後，在台上哭得臉全皺成了一團，他直說要把得獎的喜悅和媽媽分享，他是單親，和母親相依為命，媽媽一路以來也是他最強壯的支柱，給他很大的力量，從4歲開始學舞的他，未來希望能夠成為一名舞者，「我覺得只有跳舞能讓我成為更好的人。」

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