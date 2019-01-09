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《麻辣鮮師》魔咒！　最美格格癌逝、小孟夫3P片外流

▲電視劇《麻辣鮮師》的演員惡運連連，飾演「蝌蚪」的張善為（左）2005年意外癱瘓，飾演「小孟」的范筱梵（右）婚姻出現危機。

圖文／鏡週刊

《麻辣鮮師》是台灣首部校園長壽劇，也是重播率最高的一部，但戲中演員惡運頻傳，目前為止有2人過世，3人染上重病，劇中不少女演員的婚姻也出現危機。

▲後藤希美子。（圖／翻攝自網路）

▲在《麻辣鮮師》中飾演「格格」的後藤希美子。

在《麻辣鮮師》中飾演「格格」的後藤希美子，3年前因乳癌病逝；飾演「蝌蚪」的張善為2013年意外癱瘓；飾演「MONEY」的潘瑋柏2017年曾因肺炎住院，一度爆出病危。

至於飾演「葉小彤」的彭曉彤，2017年罹患子宮頸癌；飾演「老趙」的乾德門去年因肺癌離世。

另一方便，飾演「小孟」的范筱梵，老公到處拈花惹草，還有3p影片流出；飾演「陸小曼」的杜詩梅第1段婚姻維持不到3年；飾演「萬人美」的郭昱晴結婚2年便發現老公和女部屬過從甚密，讓她氣炸提出離婚，後來老公道歉，夫妻才和好。

對此，在《麻辣鮮師》中飾演「磊哥」的謝祖武曾回應：「對於已經逝去的人事物，我們覺得難過感嘆、遺憾，但大部分的演員不都好好的嗎？」郭昱晴也表示：「我覺得麻辣鮮師陪大家太久時間了，可能只是剛剛好最近有這幾個大家比較遺憾的事情，只是湊巧。」

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鏡週刊, 麻辣鮮師, 范筱梵, 格格, 後藤希美子

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