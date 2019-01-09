潘瑋柏上海豪宅藏愛3年！　交往「最美空姐」細節曝光

▲Luna在飛機上自拍，畫面左邊有男性手臂，再對比潘瑋柏的照片，衣著相似，意外露餡。

圖文／鏡週刊

本刊另外還收到可靠情報，其實潘瑋柏跟Luna早在2015年7月就已交往。當時潘瑋柏在上海靜安區華山路有處豪宅，為了低調不願曝光，Luna常常宅配上門約會。

至於在外頭，則有一位叫做李晨的DJ，以及另名暱稱「韓帥」的友人掩護他們，然後李晨、韓帥常當Luna司機，Luna住的地方距離潘瑋柏的豪宅不到3公里。

▲潘瑋柏曾在IG上曬出Supreme與LV聯名的紅色皮箱，而Luna則在IG上曬香奈兒包，背景就是潘瑋柏的紅色皮箱。



潘瑋柏跟Luna的戀情，檯面上爆開則是去年4月，當時內容包括兩人已在潘瑋柏的台北市大直豪宅同居，而且他們IG狂洩愛火，除了同穿情侶裝、上傳把玩「鈔票槍」照片，然後潘瑋柏貼出一款要價216萬元的Supreme與LV聯名的紅行李箱，Luna則隨後曬出香奈兒包，背景就是潘瑋柏的紅行李箱。

另外Luna貼出自己壓低帽沿、遮去半臉並且坐在飛機上的照片，照片邊邊出現一隻牛仔外套的雄厚臂膀，然後潘瑋柏有張坐在飛機上把玩手機的照片，穿的正好也是同色牛仔外套；當時經過本刊獨家報導，事後潘瑋柏依舊強調：「沒什麼感情可言。」打死不願公開他跟Luna的關係。

▲潘瑋柏在上海靜安區所買的豪宅入口。

Luna外型美豔、身材高挑，曾被對岸網媒喻為「最美空姐」，此外，Luna的私人生活也精采，時不時炫出不同的高檔精品，還會打高爾夫球及搭郵輪出遊，不吝展現豪奢生活。Luna中文名字有兩個版本，有一說叫宣羽馨，也有一說叫宣云，總之她與潘瑋柏相戀後，也曾被看到出沒潘瑋柏在上海的工作場合，只是小倆口當時並未特別熱絡，所以旁人沒察覺。

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