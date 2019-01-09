ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

潘瑋柏上海豪宅藏愛3年！　交往「最美空姐」細節曝光

▲Luna在飛機上自拍，畫面左邊有男性手臂，再對比潘瑋柏的照片，衣著相似，意外露餡。

圖文／鏡週刊

本刊另外還收到可靠情報，其實潘瑋柏跟Luna早在2015年7月就已交往。當時潘瑋柏在上海靜安區華山路有處豪宅，為了低調不願曝光，Luna常常宅配上門約會。

至於在外頭，則有一位叫做李晨的DJ，以及另名暱稱「韓帥」的友人掩護他們，然後李晨、韓帥常當Luna司機，Luna住的地方距離潘瑋柏的豪宅不到3公里。

潘瑋柏曾在IG上曬出Supreme與LV聯名的紅色皮箱，而Luna則在IG上曬香奈兒包，背景就是潘瑋柏的紅色皮箱。 （翻攝自潘瑋柏、Luna IG）
 
▲潘瑋柏曾在IG上曬出Supreme與LV聯名的紅色皮箱，而Luna則在IG上曬香奈兒包，背景就是潘瑋柏的紅色皮箱。

潘瑋柏跟Luna的戀情，檯面上爆開則是去年4月，當時內容包括兩人已在潘瑋柏的台北市大直豪宅同居，而且他們IG狂洩愛火，除了同穿情侶裝、上傳把玩「鈔票槍」照片，然後潘瑋柏貼出一款要價216萬元的Supreme與LV聯名的紅行李箱，Luna則隨後曬出香奈兒包，背景就是潘瑋柏的紅行李箱。

另外Luna貼出自己壓低帽沿、遮去半臉並且坐在飛機上的照片，照片邊邊出現一隻牛仔外套的雄厚臂膀，然後潘瑋柏有張坐在飛機上把玩手機的照片，穿的正好也是同色牛仔外套；當時經過本刊獨家報導，事後潘瑋柏依舊強調：「沒什麼感情可言。」打死不願公開他跟Luna的關係。

潘瑋柏在上海靜安區所買的豪宅入口。（讀者提供）
 
▲潘瑋柏在上海靜安區所買的豪宅入口。

Luna外型美豔、身材高挑，曾被對岸網媒喻為「最美空姐」，此外，Luna的私人生活也精采，時不時炫出不同的高檔精品，還會打高爾夫球及搭郵輪出遊，不吝展現豪奢生活。Luna中文名字有兩個版本，有一說叫宣羽馨，也有一說叫宣云，總之她與潘瑋柏相戀後，也曾被看到出沒潘瑋柏在上海的工作場合，只是小倆口當時並未特別熱絡，所以旁人沒察覺。

更多鏡週刊報導
【潘帥娶空姐】3女疊疊樂　潘瑋柏一夜豪刷20萬討好賴薇如
【潘帥娶空姐】潘帥橫劈兩岸？上海空姐＆台灣地產千金交往時間重疊

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

推薦閱讀

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

周杰倫撞老蕭屁股搶座位！　昆凌笑認「真的幼稚鬼」

玖壹壹春風爆戀「鄉民女神」拐拐！　公開私訊說清關係

彭于晏「哭不出來」就打給她！　17年前拍完《白皮書》改變一生

士杰為五月天拋家棄子！　122場全勤「終於下班」人海裡爆哭

圭賢狂粉「威脅、跟蹤」姊姊3年！　待產中也不放過...身心崩潰

華仔「被脖子逼走」！　東區排隊領救濟金遭拒...落魄回家

姜丹尼爾摟住Woozi！　16公分身高差意外變「情侶視角」

潘瑋柏空姐女友爆懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

韓29歲女歌手「心臟麻痺」猝逝！　聖誕節隔天遺體被發現

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援

影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼

潘瑋柏空姐女友爆懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 潘瑋柏, 空姐, 女友, 豪宅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 麻衣帶4歲兒回台團聚王文洋！　「王泉仁消失9天」連兒子都不見
  2. 潘瑋柏上海豪宅藏愛3年！　交往「最美空姐」細節曝光
  3. 專訪／大飛秘愛楊晨熙6年：我很依賴她！《討M鬼》藏愛情故事
  4. 潘瑋柏空姐女友爆懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果
  5. 《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼
  6. NINE PERCENT爆提前解散！　「宿舍人走光」陳立農寄6大箱回台
  7. 張懸認了有新男友！　「穩定交往2年」約會畫面被拍
  8. 野生方媛挺孕肚逛街！　私下2舉動「逆轉負評」被讚爆
  9. 女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情
  10. 孔曉振頂零下20度酷寒　赤腳仆街「連卡3天痰」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366