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理科太太同台許茹芸！　「兩個阿杜」真唱《他一定很愛你》

記者楊蕎綺／綜合報導

知名YouTuber理科太太面無表情又平淡的語氣，配上充滿冷幽默的話語，讓她一夕之間爆紅，她也被發現五官頗有歌手阿杜的影子，也連帶和許茹芸撞臉，網上就流傳一張3人照片做成的「九宮格」，乍看還真令人有些分不清。8日她和許茹芸驚喜同台，兩人被粉絲笑虧是「雙阿杜」，許茹芸也真唱《他一定很愛你》。

理科太太同框許茹芸。（圖／翻攝自理科太太Youtube）

▲理科太太同框許茹芸，被虧是「兩個阿杜」。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

理科太太同框許茹芸。（圖／翻攝自網路）

▲理科太太、許茹芸、阿杜傻傻分不清。（圖／翻攝自網路）

理科太太8日和許茹芸同框開直播，為了證明真的是不同的兩個人，她拿自己的iPhone，看臉部辨識系統能否用許茹芸的臉開鎖，沒想到第一次還真的烏龍成功嚇壞兩人，也證明兩人相似度真的超高，她也笑說，從許茹芸宣布要攻蛋開唱那一刻，就有許多網友傳海報給理科太太虧「要開演唱會了嗎？」讓她又好氣又好笑。

理科太太同框許茹芸。（圖／翻攝自理科太太Youtube）

▲理科太太嗆網友「你才像阿杜」笑翻許茹芸。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

理科太太同框許茹芸。（圖／翻攝自理科太太Youtube）

▲許茹芸清唱《他一定很愛你》，理科太太在前對嘴。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

除了許茹芸之外，理科太太也被說長得像蕭敬騰、鄭伊健、動力火車，她只能安慰自己「長得像我們這種面相的人，應該都是很會唱歌」，也不忘回嗆網友：「你才是阿杜」、「不要再cue阿杜了啦！你們這些壞蛋。」但後來兩人也自黑互cue，許茹芸清唱《他一定很愛你》，理科太太則在前面對嘴，配合起來毫無違和感。

▼理科太太同框許茹芸。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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理科太太, 許茹芸, 阿杜

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