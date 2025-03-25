H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名AV女優NAØO（原名美竹鈴）擁有近170公分的身高與傲人H罩杯，於近日宣布引退，她於2015年出道後迅速走紅，次年更被頂尖片商「S1」挖角。可惜的是，她在事業巔峰後出現衰退跡象，台灣AV達人一劍浣春秋便發文分析指出，NAØO的轉變與經紀公司問題密切相關，即使改名也無法挽回頹勢。

▲NAØO宣布引退。（圖／翻攝自X）

NAØO轉戰S1後，外型隨時間逐漸走下坡，一劍浣春秋指出，NAØO早期以清純形象吸引粉絲，但隨著身材暴瘦，胸部縮水，魅力逐漸減弱。此外，她的作品產量也逐年減少，最後一部作品停留在2024年9月，封面還看不出是她。同時，她的社群長期未更新，粉絲因此漸漸流失。NAØO在宣布引退時，透過Instagram向粉絲告別，表示將以全新的自己邁向未來，且強調「不會再回這一行」。

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▲NAØO在Instagram與粉絲道別。（圖／翻攝自Instagram）

一劍浣春秋進一步指出，NAØO的事業衰退與經紀公司的問題息息相關。她所屬的經紀公司曾因旗下女優突然消失及強逼拍片的傳聞，聲譽一落千丈，成為業界避之不及的公司，從那之後NAØO雖想靠著換經紀公司及改名力挽狂瀾，但效果有限，知名度大幅下降，加上疫情影響，事業雪上加霜。