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隋棠拍戲現場超脫線「華麗滾下樓梯」　鳳小岳全程目睹女神崩壞！

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播療癒台劇《歡迎光臨 二代咖啡》，故事以隱身巷弄的咖啡店為舞台，講述咖啡菜鳥江克平（林哲熹飾）在咖啡大師卜碩（鳳小岳飾）的嚴格指導下，以及金老師（隋棠飾）的暖心支持中，一步步成長為真正的咖啡職人，並與甜點師少女鄭佳媛（項婕如飾）共譜一段純愛戀曲，首播就攻佔MyVideo戲劇榜冠軍。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

四位主演接受MyVideo專訪，林哲熹提到最難忘的一場戲是最終的咖啡比賽，劇組不僅請來真實的國際裁判擔任評審，讓他備感壓力，直呼「那場的台詞是我自己寫的，總結了克平的成長與旅程，拍完那天我真的太感動，回家哭了三天。」

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▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

林哲熹笑說自己拍戲總是「戲裡戲外都上頭」，拍攝《歡迎光臨 二代咖啡》還幫江克平設定MBTI性格「應該是ENFP吧！」他為了讓角色互動充滿驚喜，常在拍攝現場即興加料，說道「有場棠棠姐跟小岳吵架的戲，我明明不在鏡頭裡，還在旁邊拿出手機打『金老師我是挺妳的』的跑馬燈，結果棠棠姐一走出去就笑場！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

鳳小岳則回憶，這次幾乎都泡在咖啡店裡拍攝「很久沒有演到這麼沉浸的作品。有場戲一整天都在拍卜碩的年輕時期，從開店、追愛、還有打戲爆血，一天拍完超虛脫。」他與隋棠首次演男女朋友，也不忘爆料劇中她脫線的一面「有場戲她要從樓梯優雅走下來，沒想到下秒卻『華麗跌倒』，旁邊雜誌櫃上的雜誌全倒下來，大家都覺得她是仙女，我第一次看到她這麼崩壞！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

項婕如則被爆料有場戲「突然放聲大笑」，雖然下戲後害羞不已，卻讓鳳小岳激讚是「非常難演的純粹瞬間」。而隋棠則笑說劇中角色金老師最挺江克平「但他從頭到尾沒泡過一杯咖啡給我耶，我怎麼知道他泡得好不好喝？」讓一旁的鳳小岳與項婕如忍不住傻眼，戲裡戲外互動真摯自然，讓人更加期待後續發展。《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間10點在台灣大哥大MyVideo跟播。

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歡迎光臨 二代咖啡, 鳳小岳, 林哲熹, 隋棠, 項婕如

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