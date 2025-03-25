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曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

【獨家】【失言大翻車】羞辱來賓身材種下禍根　曾國城主持棒眾人磨刀霍霍

▲曾國城因為日前一番期待黃子佼復出的言論遭到撻伐，導致手上節目飛了。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

曾國城日前進棚錄製華視《天才衝衝衝》節目，受訪時公開挺黃子佼復出演藝圈，因此丟了公視《一字千金》的主持棒。據悉，公視決定硬起來撤換，也與他去年北一女嘲諷事件種下禍根有關，目前考慮人選除了有網友呼聲高的邰智源、謝震武，也有曾寶儀、吳姍儒、大霈等女將考量，主因是男性主持人容易翻車。

曾國城因失言，手上執12年主持棒的《一字千金》閃電遭撤，讓他面子十分掛不住。本刊掌握獨家消息，去年7月北一女畢業生駱俠安受邀上節目時，遭曾國城當眾「身材羞辱」，讓駱女感到相當不適。

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接棒主持　網友挺邰智源

事隔4個月，也就是2024年12月底新聞曝光後，公視迅速於深夜道歉回應，承諾會刪除該片段，當時電視台內部甚至有意撤換主持人，但礙於該季節目錄製已近尾聲，加上主持人選尚未有著落，而決定暫留曾國城。

【獨家】【失言大翻車】羞辱來賓身材種下禍根　曾國城主持棒眾人磨刀霍霍

▲曾國城在失言後於臉書慎重道歉（上圖），之後公視隨即發布撤換主持人聲明（下圖／鏡週刊提供）。

沒想到事隔短短3個月，曾國城又在節目錄影前受訪，公開表態「期待黃子佼復出」引發輿論爭議。對此，公視二度因他發言不當發表聲明，甚至震怒電視台高層，因而決定要換掉曾國城。

【獨家】【失言大翻車】羞辱來賓身材種下禍根　曾國城主持棒眾人磨刀霍霍

▲曾國城（左三）和徐乃麟（右三）主持的《天才衝衝衝》也遭波及，但華視認為當事人已道歉表示認錯，並未處置。（圖／華視提供）

據悉，《一字千金》播出12年，如今撤換主持人曾國城，因為正好在合約結束之際，並沒有違約問題。唯接替人選還未確定，最快5月，甚至要到今年7月才會開錄。

【獨家】【失言大翻車】羞辱來賓身材種下禍根　曾國城主持棒眾人磨刀霍霍

▲曾國城（左）去年底邀駱俠安（右）錄《一字千金》，事後遭北一女學生指控言語霸凌。（圖／翻攝自駱俠安Thread）

目前該時段則以重播方式替代，但網路上已有不少網友喊話曾寶儀、謝哲青接替，考慮人選還包括吳姍儒和大霈，其中網友力挺的邰智源，不久前在許光漢主演的影集《正港分局》中，飾演殺人魔國文老師，對成語相當執著，和《一字千金》節目型態有意外巧合。

花甲外景　被緊急退通告

此外，曾國城原本接下東森超視《花甲少年趣旅行》外景，也因此受到影響，新聞曝光後電視台緊急退通告，且擔心來賓形象影響收視，連原本受邀的炎亞綸，也因曾捲入性騷風波，遭製作單位退通告。

【獨家】【失言大翻車】羞辱來賓身材種下禍根　曾國城主持棒眾人磨刀霍霍

▲曾國城（左）和炎亞綸（右）各自因涉及不同事件引發負面觀感，導致通告換人。（圖／鏡週刊提供）

徐乃麟和曾國城主持的華視《天才衝衝衝》已經19年，也因此次曾國城給「黃子佼留口飯吃」差點遭殃，甚至被民意代表點名主持人必須比照公視處理方式立刻下台。

但據了解，華視第一時間已要求當事人因思慮不周立刻道歉，加上製作資金並非來自公廣，認為該節目以團隊為主，不須大刀闊斧殃及無辜，目前暫無異動計畫。不過已有憤怒網友整理出兩人代言所有品牌，號召抵制，此番風波恐怕無法立刻停息。

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