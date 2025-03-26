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吳速玲突認：剛經歷情緒低潮期！報喜不報憂忍壓力…揭心理師對話

記者陳芊秀／綜合報導

知名造型師吳速玲是《女人我最大》班底嘉賓，2022年與曹格離婚後，專心於個人事業，不時也在社群分享健康飲食與登山運動。她26日突然在社群網站發文，透露前陣子經歷了情緒低潮期，如今熬過那段時間，直呼「走出來的感覺真好」！她坦言自己一向「報喜不報憂」，並非會向朋友訴說不開心的人，從小便習慣獨自面對情緒，雖養成獨立個性，卻也承受不少自我壓力，這次也分享自己找到出口的方式。

▲▼吳速玲罕吐心聲。（圖／翻攝自臉書）

▲吳速玲罕吐心聲，透露前陣子經歷情緒低潮。（圖／翻攝自臉書）

吳速玲表示，從小到大總覺得自己的情緒，必須自己處理，因此養成獨立的個性，但相對的，內在也承受很多自我的壓力，「這幾年我學著告訴自己接受自己每一個面向，每個階段的我都是最真實的」她分享一段與心理師的對話，心理師曾問她「100分的自己是什麼樣子？」她回答：「開心自在的笑。」她提到，當時的自己只希望能達到70分便滿足，如今也欣慰地表示：「很開心告訴自己，我從自我狀態的30分爬到了現在70分。」她將這段自我檢視的經歷形容為「找到出口的方式」，並希望透過分享，帶給更多人啟發與力量。

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而吳速玲持續分享自己的養生飲食，26日一早也透露要出門參加《女人我最大》錄影，生活工作依舊充實。粉絲、好友紛紛留言鼓勵「棒棒的」、「謝謝你的分享！一起加油」、「我也走出來了～」、「約一下」、「真實人生中，70 分就很滿足了！即使沒有60分，其實也沒有關係。謝謝你的分享，也讓我釋懷許多」。

【吳速玲全文】

前陣子經歷一陣子的情緒低潮期
走出來的感覺真好
我是一個報喜不報憂的人
也不是一個會傾訴，不開心給朋友知道的人
從小到大，總覺得自己的情緒必須自己處理
讓我養成很獨立的個性
相對的內在也必須承受很多的自我壓力
這幾年我學著告訴自己接受自己每一個面向
每個階段的我都是最真實的
還記得以前心理師問我
想像一百分的自己是什麼樣子？
我回答：開心自在的笑
有70分，我就會很滿足了
70分的自己比較真實
很開心的告訴自己我從自我狀態的30分爬到了現在70分✌????
一個很簡單的自我檢視
卻是讓我找到出口的方式
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