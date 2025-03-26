記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿推出新專輯《阿桃》，專輯同名新歌為三立八點檔戲劇片頭曲，新專輯讓她睽違兩年的及腰長髮造型再現，而新歌〈阿桃〉唱出濃郁的思念情，張秀卿表示在錄音室因為情緒，數度哽咽，演唱後花了很久的時間，情緒才平復，原來她當初收到新歌，腦海浮現母親生前的種種，當下就被感動得熱淚盈眶。

▲張秀卿唱〈阿桃〉想到媽媽。（圖／豪記提供）

張秀卿兒時生長在思想保守的農村，當年還是重男輕女的觀念，但母親卻將所有希望都放在她身上，但她個性叛逆，碰上嚴厲的母親，小時候母女關係就非常緊張。而她自小二開始就參加歌唱比賽，幾乎是常勝軍，媽媽為此還自訂一系列的演藝培訓計畫，每天逼張秀卿生吞一顆雞蛋護嗓，當時八歲的她嚇得逃跑，但每次都會被母親抓著硬吞，如果頑強拒絕，就會被棍子伺候，「每天都在哭喊與淚水中吞雞蛋，但日後在我的歌唱上，真的大大助益，母親的偏方果然奏效！」

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此外，因為家裡沒錢讓她學芭蕾舞，為了培養韻律感，母親逼她到公園跟著大人們一起跳國標舞，「當時才八歲的我，完全無法領會，還被同儕笑，只能強烈反抗，總是換來個性強勢的母親一頓抽打，但我也常在半夜，被母親幫我敷藥與擦拭傷口而驚醒，當下曾疑惑，為何要在打我後，還要幫忙擦藥，長大後才明白個性強的母親內心是疼愛我的，母親外冷內熱的個性，只能用實際行動來表達對子女的關懷！」

▲張秀卿憶起兒時和媽媽時而緊張，時而親密的時刻。（圖／豪記提供）

再次回首，張秀卿笑說老媽在她心中就是個神奇魔術師，總能將不可能化為真實，「她自訂的演藝培訓，當時看來極為荒謬，但卻是支持著我的演藝生涯，最持久的一劑強心針！」而母親生前的希望像是照顧家人，她也都如實的做到了，而今自己當母親，才明白母親當初的苦心，直呼：「讓我跟女兒的相處有了新的領悟！」