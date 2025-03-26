金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

記者張筱涵／綜合報導

南韓已故女星金賽綸日前被韓娛樂記者李鎮浩爆料已經在美國結婚，且遭到丈夫家暴，還曾墮胎等消息。然而，自稱金賽綸丈夫的人（下稱A某）25日找上《橫豎研究所》，以聲明駁斥李鎮浩的爆料，更曬出結婚證明書，然而，其中有2件事情令網友感到疑惑。

▲自稱金賽綸丈夫者提出「結婚證書」，但被指出只是申請書。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）



A某向《橫豎研究所》表示，和金賽綸的確有登記結婚，但絕沒有暴力相向，且兩人沒有孕育第二代的打算，女方還有吃避孕藥，以此反駁墮胎爆料。另外，A某更曬出兩人的結婚證書，證明雙方的確在2025年1月12日結婚，對於外界紛紛擾擾，他表示若有需要願意接受警方調查，並採取法律對應，現在只希望外界別再亂傳金賽綸的事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金賽綸離世後紛紛擾擾。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



不過，網友看了A某所提出的結婚證書後，表示該文件並不是證書，只是申請書而已，同時也有其他住在美國的網友表示「對啊，我住紐約，這份文件看起來是他們填的申請書而已」、「對！這只是申請書而已，證書會像畢業證書一樣，我是27年前在美國結婚的人」。

不只這點遭疑，《橫豎研究所》主播在描述該文件時，提到金賽綸是在婚後才改名的，所以文件上記載的才會是KIM SAERON。可是，在金賽綸2024年收到金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST存證信函上，收件人已經著名「金雅任（改名前：金賽綸）」，這也讓外界忍不住懷疑這位丈夫的真實性。

▲金賽綸收到的存證信函。（圖／翻攝自韓媒）